Operação Tapa-Buracos: saiba quais vias de Brusque foram recuperadas nos últimos dias

A prefeitura executou entre os dias 13 e 22, mais um trabalho de recuperação asfáltica em diferentes bairros de Brusque. No período, foram utilizadas 680,8 toneladas de asfalto, numa operação chamada de “tapa-buracos”.

As intervenções contemplaram as seguintes vias: avenida Dom Joaquim, Alberto Klabunde, Arnoldo Ristow, Monsenhor Valentin Loch, Santa Cruz, avenida Primeiro de Maio, Benjamim Beber, avenida Beira Rio (margem direita), Ludovico Merico, David Hort, São Pedro, São Leopoldo e Guilherme Wegner.

Os trabalhos alcançaram diversos bairros, entre eles: Santa Luzia, Zantão, Centro I e Centro II, Guarani, Rio Branco, Limeira, Nova Brasília, Santa Terezinha, Volta Grande, Bateias, Steffen, Poço Fundo e Ponta Russa.

Já no dia 20, a operação prosseguiu com o uso de 88,5 toneladas de asfalto, beneficiando trechos da Avenida Dom Joaquim, das ruas David Hort, DJ-011 e Alberto Muller, nos bairros Centro I, Centro II e Limeira.

Nesta quarta-feira, 22, os serviços foram realizados na rua Luiz Gonzaga Werner, nas proximidades da Ponte da Bilu. Neste trabalho, os servidores da secretaria de Obras aplicaram 17,5 toneladas de asfalto na recuperação da estrutura da via.

Já nas ruas São Leopoldo, Axel Krieger e Pedro Werner, outras 16 toneladas de asfalto foram usadas para cobrir buracos de menor diâmetro.

Nos próximos dias, a se manterem as condições climáticas favoráveis, outros bairros também serão incluídos no cronograma da operação.

