Operação Tapa Buracos: secretaria de Obras reinicia recuperação asfáltica em Brusque

Foi reiniciada nesta segunda-feira, 13, uma grande mobilização de recuperação asfáltica com a Operação Tapa-Buracos, com as equipes da secretaria de Obras e Serviços Urbanos atuando em cinco frentes distintas.

As equipes do Obras estiveram no início do dia no Cedro Alto, Limeira e Nova Brasília, Primeiro de Maio, Guarani e Rio Branco e na região central da cidade.

Ainda na segunda, a partir das 22h, houve uma operação de pavimentação na avenida Dom Joaquim. A ação foi realizada em horário noturno, no chamado terceiro turno, com o objetivo de minimizar impactos no tráfego durante o dia.

Os trabalhos começaram nas proximidades do Supermercado Otto, seguindo em direção ao bairro Dom Joaquim. A equipe utilizará massa asfáltica fina (selatrinca) para corrigir imperfeições, buracos e remendos existentes na pista.

“Vamos usar a vibroacabadora e os caminhões, fazendo um selatrinca. Basicamente aquele serviço que já foi feito ali na descida do Morro do Venzon, onde é uma massa mais fina”, detalhou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“Uma capa não é tão espessa, porém, ela vai selar, vai vedar esse pavimento que ali está, minimizando esse problema que está sendo o buraco”, completou.

A previsão é de que a intervenção se estenda até quarta-feira, 15, com serviços realizados durante as noites de segunda, terça e quarta. A prefeitura orienta motoristas que transitam pela região a redobrar a atenção durante o período de obras, respeitando a sinalização e os limites de velocidade.

Medidas emergenciais

A ação faz parte de um conjunto de medidas emergenciais para recuperação da malha viária em trechos considerados críticos após seguidos dias de chuvas, que originaram muitos buracos em diversos pontos do município.

O período de estiagem é considerado fundamental para realizar a recuperação do asfalto em Brusque.

Leia também:

1. VÍDEO – Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Guabiruba

2. Tempo seco até quando? Veja a previsão para Brusque até sexta-feira

3. Motorista e criança ficam gravemente feridas após serem atingidas por motorista embriagado em Brusque

4. Motorista fica ferido após capotar carro em estrada de terra, em Guabiruba

5. “Diagnóstico precoce é fundamental”: médico de Brusque destaca papel da mamografia para tratar câncer de mama

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

