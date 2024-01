Operações e nova sede: delegado regional faz balanço de 2023 e aponta ações para 2024

O delegado Fernando de Faveri, que está a frente da 17ª Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Brusque, conversou com o jornal O Município para fazer um balanço das atividades da corporação em 2023. Foram abordados apenas assuntos gerais, visto que dados mais concretos serão divulgados somente em janeiro de 2024, junto com a Polícia Militar.

Na ocasião, o delegado destacou que além da manutenção dos bons índices na área de segurança pública, o ano de 2023 foi desafiador por conta da reconstrução da delegacia de polícia de São João Batista, após uma grave enchente em dezembro de 2022, quando foram perdidos todos os equipamentos eletrônicos, móveis e viaturas.

“Com grande mobilização de todos os policiais, a unidade se encontra praticamente reconstruída e pronta. Os computadores e veículos foram repostos pela Delegacia Geral enquanto a reforma foi realizada localmente através de convênio, com grande empenho dos policiais civis”.

Segurança pública

O delegado cita que, em relação à segurança pública, mais precisamente de Brusque, houve a prisão dos membros de uma organização criminosa voltada para roubos em comércio e residência na cidade, investigação capitaneada por meio de inquérito policial da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), que cessou uma crescente destes crimes na cidade.

Para Fernando, também é relevante mencionar o crescente percentual de investigações que envolvam lavagem de capitais e organizações criminosas, algo, segundo ele, não era muito comum há pouco tempo.

“Esses inquéritos exigem alta especialização, e que, satisfatoriamente, têm se tornado uma marca da DIC de Brusque, a exemplo das Operações Sentinela e Bilionarcos, a primeira comandada pela unidade de Brusque e a segunda que contou com sua efetiva participação. Eu, particularmente, tenho a convicção de que o maior desafio do país no tema segurança pública reside no combate às organizações criminosas. Em Brusque não é diferente, com as devidas particularidades locais, tal como a sabida violência no trânsito”.

Renovação do convênio

No final de 2023 houve a renovação do convênio municipal, o que, segundo Fernando, leva o assunto para a significativa meta de 2024. É esperada a publicação da licitação para as reformas da nova sede da DIC de Brusque, na praça da prefeitura.

“A licitação, segundo a última reunião que realizamos junto à Prefeitura Municipal de Brusque, tem sua publicação prevista para os primeiros meses de 2024. Essa mudança de unidade de local atual possibilitará uma segunda reestruturação, num segundo momento, que é das unidades Dpco e Dpcami, uma vez que o térreo ficará livre para o remodelamento do espaço térreo, melhorando a acessibilidade, sala lilás (acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica) e sala da OAB”.

Questionado sobre os desafios que estão por vir, o delegado afirma que eles são muitos, sobretudo quando lidam com reformas no âmbito do serviço público. Porém, existe a visão de que todos tratam de mudanças essenciais para melhorar o atendimento à população e aumentar as condições de trabalho dos policiais civis.

Parcerias

Por fim, Fernando destacou a manutenção das parcerias com os demais órgãos públicos e privados, como a prefeitura, Polícia Militar, Acibr e CDL, dentre tantos outros.

“A título de exemplo, destaco a utilização do exame de DNA em investigações da Polícia Civil no ano de 2023, cujo trabalho pericial da polícia técnica se mostrou essencial para a reconstrução histórica do crime”.

Questionado sobre o histórico déficit de efetivo, o delegado deixa claro que os policiais civis fazem cada vez mais com menos.

“Elogio que, aliás, vale tanto para as investigações quanto para as atividades administrativas. Foram registrados quase 30 mil boletins de ocorrência no âmbito da 17 DRP, além de expedidos milhares de documentos de veículos e carteiras de habilitação. Para o futuro, devemos ter uma melhora no efetivo em 2025, com a formação de novos policiais”, concluiu.

