Opinião de deputado deve pesar para definir qual hospital de Brusque será habilitado para ofertar oncologia pelo SUS

As discussões sobre qual hospital de Brusque receberá a habilitação para oferecer o serviço de oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) seguem fortes em Brasília. A decisão caberá ao Ministério da Saúde, mas a opinião do deputado federal Pedro Uczai (PT-SC) deve pesar.

Conforme relata uma fonte ao jornal O Município, o motivo pelo prestígio ao parlamentar é a boa relação dele com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Atualmente, deputados catarinenses da base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da oposição e outros políticos articulam em prol do hospital que entendem que deveria receber a habilitação.

A disputa é entre o Hospital Azambuja e o Hospital Imigrantes. A expectativa é que o Ministério da Saúde defina o “vencedor” neste ano. Nesta semana, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), e o vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) foram a Brasília tratar deste assunto.

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: