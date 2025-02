Opinião: Especialista assume Secretaria de Trânsito de Brusque com desafios no horizonte

A Prefeitura de Brusque anunciou o secretário de Trânsito nesta sexta-feira, 14, contratado após processo seletivo. Emerson Luiz Andrade, advogado especialista em trânsito, é conhecedor do assunto. Mostrou isso dias antes de assumir a função, quando concedeu entrevista ao jornal O Município como especialista, sem que a reportagem soubesse que ele assumiria o cargo, e defendeu a regulamentação de ciclomotores na cidade.

O secretário Emerson chega com a responsabilidade de assumir a recém-recriada Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) em meio a um momento em que há críticas relacionadas à lentidão no trânsito. A ponte Antônio Nicolau Maluche deve ser liberada para tráfego na próxima semana, mas outras pontes do município ainda devem dar “dor de cabeça” ao secretário.

Leia também:

1. Mulher dá à luz em ambulância durante fortes chuvas no Dom Joaquim, em Brusque

2. Conversas do grupo de Whatsapp “Moradores de Nárnia Alta”

3. Brusque visita o Concórdia e tem dois desfalques por suspensão

4. Sfilata del Vino, café com bingo e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Três escolas municipais de Brusque têm aulas suspensas por conta das chuvas

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: