Oposição busca votos para eleger Ivan Martins ou Deivis presidente da Câmara, mas vaga deve ficar com Jean Dalmolin

Vereadores de oposição tentaram, nas vésperas da eleição para presidência da Câmara de Brusque, marcada para às 16h desta quinta-feira, 16, articular votos para eleger o vereador Ivan Martins (PSD) ao cargo. O nome de Deivis da Silva (União) também foi ventilado. Entretanto, a expectativa é que Jean Dalmolin (Republicanos) seja eleito sem dificuldades.

Conforme fontes que conversaram com O Município, a intenção dos opositores em eleger Martins seria uma forma de homenagear o vereador veterano, que não deve disputar a reeleição nas eleições de outubro. Entretanto, de última hora, o nome de Deivis, atual presidente interino do Legislativo, teria sido visto como uma possibilidade pelos vereadores opositores.

Agora, a expectativa nos corredores do Legislativo, minutos antes da eleição, é que Dalmolin seja candidato único e, até mesmo, eleito com o voto de todos os parlamentares, já que a tentativa de eleger Ivan Martins ou Deivis teria sido descartada por falta de votos necessários. Os vereadores da base do governo, que são maioria, devem votar para eleger Dalmolin.

A eleição de Jean Dalmolin para presidência da Câmara é um acordo que foi firmado em dezembro de 2022, quando André Vechi (PL), hoje prefeito, foi eleito ao cargo naquela ocasião. Com a ida de Vechi para a prefeitura, o acordo foi, em parte, desfeito, e Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), foi eleito após a saída de Vechi do Legislativo, sob compromisso de renunciar em abril para dar espaço a Dalmolin. O acordo foi cumprido por parte de Cacá.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: