Oposição pede explicações ao TSE sobre descarte de 195 mil urnas eletrônicas

Descarte suspeito

A líder da Minoria na Câmara dos Deputados, Caroline de Toni (PL-SC) tem lá suas fortes desconfianças diante da inusitada decisão do Tribunal Superior Eleitoral descartar 195 mil urnas eletrônicas. Sua bancada pediu esclarecimentos à corte eleitoral. Hum…

Internação compulsória

Virou notícia de interesse nacional, nas últimas horas, projeto de lei do deputado estadual Carlos Humberto (PL) para instituir uma política de internação compulsória para pessoas em situação de rua ou em estado vulnerabilidade em SC, com ou sem consentimento do paciente. A assistência poderá ser pedida por familiar ou representante legal ou servidor da área de saúde, com aval de médico especializado.

Expulsão

Em nota, o Diretório Estadual do partido Novo em SC informou que a Comissão de Ética Partidária Nacional decidiu pela expulsão do vereador Irineu Armando Osório Júnior – Piratuba Júnior, eleito pela agremiação em Campos Novos. O expurgo foi consequência da comprovação de que Irineu votou em um candidato do MDB em detrimento de um candidato da sua legenda na eleição para a presidência da Câmara Municipal, em janeiro.

Atração

A Rio Boat Show, de 26 de abril a 4 de maio, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, está anunciando uma de suas principais atrações. É o Azimut Grande 27 Metri, um dos maiores e mais modernos iates já construídos no Brasil, na fábrica de Itajaí. O craque Cristiano Ronaldo foi o comprador de um dos primeiros modelos, que custa a partir de R$ 57,9 milhões e tem 20 unidades vendidas no país. A embarcação tem, entre vários “luxos”, cinco suítes e seis banheiros.

Voos regionais

O governador Jorginho Mello está a fim de fazer com que o governo do Estado subsidie uma empresa aérea privada para que possa operar voos regionais em SC. A possibilidade de criar rotas aéreas conectando cidades catarinenses foi discutida esta semana com a classe empresarial, através da Fiesc e Facisc, que apoiam firmemente a ideia. O governo estadual vem investindo na modernização da rede de aeroportos públicos e o Plano Aeroviário de SC tem R$ 254 milhões em caixa para investimentos.

Sardinha

O Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região (Sindipi)) informa que pediu ao governo federal revisão imediata da decisão que zera os impostos para a importação de sardinha em lata. Se aprovada, a medida pode colapsar a indústria pesqueira catarinense, como se antecipou aqui. Na região de Itajaí e Navegantes se produz mais de 80% de toda a sardinha em conserva comercializada no Brasil. A raiva do Sindipi é que em tempo algum o setor recebeu incentivo do governo para incrementar a produção nacional.

Perda de tempo

Mesmo com parecer contrário da Procuradoria Geral do Estado – o que quer dizer que se chegar ao governador será sumariamente vetado – foi aprovado em plenário na Assembleia Legislativa, anteontem, projeto de lei da sua Mesa Diretora que propõe ações voltadas à segurança e à promoção da cultura de paz e cidadania em todas as unidades educativas, de todos os níveis e modalidades, localizadas em SC. A iniciativa é consequência dos massacres de Saudades e Blumenau.

Conservadorismo

Avança o conservadorismo em SC. Por décadas a Galheta, praia de nudismo na Ilha de SC, viveu em paz. Mas agora, com o crescimento de uma pauta política moralista, é vista como símbolo de “degradação moral que afeta a defesa da família, a ordem e a preservação dos valores que sustentam a sociedade”. Menos, gente, menos. Há imoralidades (dos políticos com pele de censores, principalmente) um milhão de vezes mais graves que essa.

Mundo cão

Que o Estado perde a guerra contra o crime organizado não é nenhuma novidade. Mas, aos poucos, as evidências dessa realidade cruel começam a ganhar mais visibilidade. É o caso de um bairro em São Paulo onde uma facção instalou faixa pública na via de acesso com advertência para impedir repressão a usuários de drogas que se instalaram nas imediações. Isso aconteceu porque a comunidade local se mobilizou e montou grupos chamados de “caça-nóias”, encarregados de expulsar os dependentes químicos dali. A facção ameaça com retaliações quem for pego incomodando seus “clientes”. Interessante que tudo isso acontece perto de um local de venda de drogas – chamado de biqueira – que todo mundo sabe onde é, menos a polícia.