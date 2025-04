Oratório da Igreja Matriz é danificado durante a Sexta-Feira Santa, em Brusque

Um homem em situação de rua furtou e danificou a imagem da santa Nossa Senhora Aparecida no Parque das Virtudes, no Centro de Brusque, durante a Sexta-Feira Santa, 18.

O caso foi divulgado pelo padre Rodrigo Tascheck, da Paróquia São Luís Gonzaga. Os itens furtados foram recuperados durante a fuga do suspeito.

Conforme a delegada Luana Backes, o autor teria furtado a obra para pegar a coroa que achou ser de ouro. Trata-se do mesmo homem que danificou o sacrário e arrancou uma placa de rua na última semana.

Ainda de acordo com a delegada, serão juntadas todas as ocorrências e que será decretada prisão preventiva do autor.

Dano ao oratório

Através de uma nota, o padre explicou o fato e comunicou o que deve ser feito a partir de agora.

“Como muitas pessoas estavam por ali rezando, presenciaram toda a cena e correram atrás do responsável pelo ato de vandalismo pelo Centro. Durante a fuga, ele jogou a imagem no chão, quebrando ela em vários pedaços. Ele ficou com o manto e a coroa, por achar ser mais valioso. Quando a polícia chegou, ele tentou jogar a coroa no rio e foi apreendido”.

Os pedaços da imagem foram recuperados e a coroa também. De acordo com o vigário, a intenção é de juntar os pedaços da imagem para recolocá-la novamente no oratório.

“Para nós, esse ocorrido é muito pesado porque é um sinal da presença de Nossa Senhora no Caminho das Virtudes. Nossa Senhora Aparecida que é rainha e padroeira do Brasil, é um símbolo nacional, principalmente para os católicos devotos, e esse símbolo foi violado em um dia santo”, completa.

A imagem foi doada por uma família da comunidade, em cumprimento a uma promessa.

Confira imagens do local:

