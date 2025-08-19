Orçamento de 2026 da prefeitura é aprovado pela Câmara de Brusque com domínio da base do governo em votação
Emendas do vereador Felipe Hort ao texto original do orçamento foram rejeitadas
Os vereadores aprovaram, na sessão da Câmara de Brusque nesta terça-feira, 19, o orçamento de 2026 da prefeitura. A base do governo no Legislativo, que é maioria, dominou a votação. O grupo rejeitou as emendas protocoladas pelo vereador Felipe Hort (Novo), que não integra a base de apoio à gestão do prefeito André Vechi (PL).
Apesar da divergência de votos durante as discussões das emendas, o orçamento foi aprovado por unanimidade, sob aval dos vereadores Rick Zanata (Novo), Bete Eccel (PT) e Rogério dos Santos (Republicanos), além de Felipe, que não são da base. O Plano Plurianual (PPA) 2026-29 também foi aprovado, com a maioria das emendas rejeitadas.
Foram apresentadas oito emendas ao texto do original do orçamento, a maioria de autoria de Felipe. Apenas duas modificações ao orçamento foram aprovadas: a emenda 1, da Comissão de Finanças, e a emenda 4, dos vereadores Pedro Neto (PL) e Valdir Hinselmann (PL).
O líder do governo, Paulinho Sestrem (PL), conduziu os votos da base. Ele solicitou questão de ordem na maioria das discussões das emendas para orientar o voto favorável ou contrário do grupo governista.
A emenda 2, de autoria de Felipe, Pedro e Valdir, foi a proposta de alteração ao texto original do orçamento que mais chegou perto de ser aprovada. Foram oito votos contrários, ante seis favoráveis. A emenda propunha reduzir o limite de autorização para abertura de créditos adicionais suplementares.
As emendas 3 e 5, de Felipe Hort, foram rejeitadas por dez votos contrários, superando os quatro votos favoráveis. A primeira previa a obrigatoriedade de chamamento público nas transferências de recursos entre a prefeitura e entidades privadas.
Também protocolada por Felipe, a emenda 6 tinha como objetivo prever mais publicidade a emendas parlamentares (recursos enviados por políticos ao município) no Portal da Transparência. O vereador do Novo disse que, hoje, há dificuldade para buscar detalhes em relação à destinação de verbas por deputados e senadores à cidade.
“Buscamos dar transparência aos recursos que chegam ao orçamento da gestão pública. Encontramos certa dificuldade, principalmente no Portal da Transparência. Não sabemos se emendas [que foram anunciadas] chegam”, defendeu o vereador.
Felipe pediu que os parlamentares votassem favorável à alteração. No entanto, Paulinho Sestrem orientou o voto contrário da base, e a emenda foi rejeitada por nove votos contrários, ante quatro favoráveis.
As emendas 8 e 9, de autoria de Felipe Hort e Leonardo Schmitz (PL), também foram rejeitadas. Ambos os textos previam a inclusão de obras em escola e na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, no orçamento. Felipe defendeu ambas as alterações, mas a opinião da base prevaleceu na votação.
Ambos os textos foram recusados por nove votos contrários, superando os cinco favoráveis. Neste caso, os vereadores Jean Pirola (PP) e Paulinho Sestrem justificaram a rejeição à alteração no texto do orçamento.
“O governo possui o seu projeto e coloca em prática no orçamento. Como um sexto do orçamento será destinado a uma única escola? E as outras escolas? Eu não sou vereador de um bairro, sou vereador de uma cidade. Há coisas que precisamos separar”, argumentou Pirola.
Passada a votação das emendas, os vereadores discutiram o texto original. Alessandro Simas (União) disse que entende que o orçamento e o Plano Plurianual são “montados por pessoas técnicas” e que “a questão política fica de lado”, justificando os votos contrários à maioria das emendas.
Tanto o orçamento de 2026 da prefeitura quanto o Plano Plurianual 2026-29 passarão por uma segunda votação no Legislativo, para aprovar definitivamente os textos.
