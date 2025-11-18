Orçamento de Brusque proposto para 2026 cresce quase 30% em relação a 2025

O projeto de lei que trata do orçamento de Brusque para o ano de 2026 já foi enviado à Câmara de Vereadores para avaliação. O valor total previsto para despesas é de R$ 1.305.710.403,32.

Em 2025, o município ultrapassou pela primeira vez a marca de R$ 1 bilhão em despesas, com estimativa de R$ 1.005.927.535,23. Assim, o aumento projetado para o próximo ano é de quase 30%.

A lei orçamentária anual abrange todas as entidades vinculadas ao município de Brusque, com destaque para as políticas públicas de inclusão social, que englobam educação, saúde e assistência social, e para as políticas de infraestrutura, que contemplam saneamento, transporte, urbanismo e gestão pública, visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

As áreas que mais demandam recursos no município são saúde, educação e urbanismo, que juntas somam mais de R$ 880 milhões. Já o setor com menor previsão de gastos é o de agronomia, com cálculo estimado em R$ 120 mil.

O aumento das despesas a cada ano leva em consideração a evolução dos custos de manutenção em cada setor da administração pública, além da expansão dos serviços, dos compromissos financeiros com amortizações e encargos da dívida, das metas fiscais estabelecidas e do notável crescimento populacional da cidade.

O projeto encaminhado pela Prefeitura de Brusque já passou pela Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira da Câmara de Vereadores, que o liberou para integrar a pauta da casa. Segundo o diretor-geral da câmara, Jefferson Silveira, o projeto deve ser votado em até duas semanas.

“Grandes projetos dependem de três fatores. Um deles é a questão do financiamento, como o que estamos aderindo agora, de R$ 100 milhões, para recapear mais de 100 quilômetros de vias na nossa cidade, o que representa cerca de 20% das vias já existentes. Outro fator é o superávit, cujo valor ainda não temos, mas que será definido no fim do ano. Acreditamos que será um montante considerável, que poderá ser aplicado em investimentos no próximo ano. O terceiro fator é o excesso de arrecadação, caso ocorra ao longo do ano, o que também poderá ser destinado a investimentos adicionais, além do que já está previsto no orçamento”, explicou o prefeito André Vechi.

O prefeito destacou ainda as prioridades da gestão. “A saúde e a educação são as grandes prioridades de qualquer governo, mas também estamos com um olhar especial para o esporte. Vamos investir R$ 1 milhão a mais no próximo ano em bolsas, separando uma parte do superávit para isso, além de outros projetos que pretendemos aplicar no ano que vem, para ser um ano de virada de chave para continuarmos transformando a cidade”, afirmou.

