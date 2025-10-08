Ordem de serviço é assinada para resolver problema histórico no telhado da Arena Brusque

Foi assinada na tarde desta quarta-feira, 8, na Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), a ordem de serviço para a recuperação do telhado da Arena Brusque. A obra será executada pela empresa Ather Serviços de Engenharia Ltda., contratada por meio do Pregão Eletrônico nº 004/2025, com valor global de R$ 479.999,99 e prazo de execução de dois meses.

A intervenção vai solucionar um problema antigo de goteiras que frequentemente comprometia o uso do espaço e já chegou a afetar o andamento de partidas esportivas. Além da melhoria estrutural, a obra deve garantir mais segurança e conforto aos atletas.

Durante a assinatura, foi lembrado que a situação da Arena vinha sendo acompanhada de perto desde o início da atual gestão.

“Desde que assumimos a prefeitura, em maio de 2023, identificamos uma situação bem precária na Arena Multiuso. Tivemos que fazer uma série de ajustes na parte elétrica e no sistema preventivo de incêndio para garantir as adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros, evitando até o fechamento do espaço”, destaca o prefeito de Brusque, André Vechi.

“Agora avançamos com um investimento de quase meio milhão de reais na reforma do telhado, que há muitos anos não recebia manutenção efetiva. Esse recurso, destinado pela deputada Ana Campagnolo, vai garantir mais segurança e melhores condições para os atletas, evitando incidentes como os que já ocorreram durante os jogos comunitários”, conclui.

A assinatura também contou com a presença do superintendente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Luiz Paulo de Souza Silva, que enfatizou a importância da obra para o desenvolvimento do esporte na cidade.

“A licitação já vinha sendo trabalhada praticamente o ano todo, e agora foi definida a empresa vencedora. Provavelmente ainda neste mês de outubro começaremos a reforma do telhado. Acabamos de sair com o pessoal da empresa para avaliar a estrutura e definir o cronograma, e será necessário fechar alguns dias a quadra para garantir um trabalho seguro e de qualidade”, explica.

A recuperação do telhado ocorre em meio à preparação de Brusque para sediar, pela primeira vez, a Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) 2025, que reunirá mais de 10 mil jovens atletas de 137 municípios, além de cerca de 4 mil dirigentes.

