Ordenação de padre reúne comunidade na Matriz São Luís Gonzaga, em Brusque

Na manhã do sábado, 11, a Igreja Matriz São Luís Gonzaga de Brusque viveu um momento cheio de fé e emoção. Padres, religiosas, diáconos, familiares e a comunidade acompanharam a ordenação presbiteral do agora padre Saymon Alves Meyer.

A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck, e concelebrada por diversos sacerdotes do clero diocesano e religiosos de diferentes congregações.

No início da celebração, o pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Hélio Feuser, acolheu o novo sacerdote, assim como toda a comunidade que acompanhou o momento especial.

“É uma graça poder celebrar essa ordenação aqui na nossa paróquia, por isso a nossa prece, a nossa oração, o nosso acolhimento a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que este momento pudesse acontecer.

Vocação desde a infância

Natural de Anitápolis, mas com fortes laços com Brusque, onde viveu por dez anos, Saymon se considera um brusquense de coração. Sua história vocacional começou cedo. Ainda na infância, dizia querer ser padre e costumava brincar de celebrar missa.

A vocação ganhou força na adolescência, quando ingressou, aos 14 anos, no Seminário de Azambuja. Após cursar Filosofia na Faculdade São Luiz, decidiu fazer uma pausa para amadurecer sua decisão.

Durante quatro anos e meio, trabalhou como professor no Colégio São Luiz, foi secretário paroquial e viveu experiências que, segundo ele, o ajudaram a discernir melhor o chamado de Deus.

O retorno à caminhada vocacional ocorreu em 2020, durante a pandemia, com o apoio e acompanhamento espiritual do padre Diomar Romaniv, então pároco da Paróquia São Luís Gonzaga e hoje padrinho de sua ordenação.

“O Saymon sempre foi muito disponível e comprometido com os trabalhos pastorais. Seu retorno e a ordenação são fruto da oração desta comunidade, que sempre rezou pelas vocações”, afirmou o padre Diomar.

Em maio deste ano, Saymon foi ordenado diácono e agora deu o passo decisivo em sua missão. “Estou nervoso, mas confiante. O medo que sinto é o medo diante da grandeza do ministério sacerdotal. Deus está me confiando um de seus maiores tesouros: trazer Jesus Cristo às pessoas pela Eucaristia, pelo perdão, pelo consolo. É um medo confiante, porque estou nas mãos de Deus”, afirmou o novo padre momentos antes da celebração.

Entre as pessoas marcantes em sua caminhada, Saymon cita os avós maternos, Ercílio e Iolanda. “Foram eles que me ensinaram a rezar. Sempre quiseram ter um filho padre, depois rezaram por um neto padre. Hoje me vejo como fruto da oração do vô e da vó”, destacou.

O novo sacerdote ressalta a importância da comunidade de Brusque na redescoberta da sua vocação.

“Quando eu dizia que não queria mais saber de ser padre, foi no seio dessa comunidade que eu redescobri que Deus me pedia algo a mais. Para mim, ser ordenado na Igreja Matriz de Brusque é um sinal precioso da bondade de Deus, porque foi nesse lugar que Ele fez arder meu coração a ponto de decidir doar minha vida a Ele”.

O arcebispo Dom Wilson Tadeu Jönck, que presidiu a celebração, destacou a importância da ordenação, a única realizada neste ano na Arquidiocese de Florianópolis.

“Ordenar um novo sacerdote é sempre uma grande alegria. É um presente de Deus para a Igreja. É com o coração agradecido que nós participamos dessa celebração e recebemos esse novo sacerdote”.

Emoção da família

A celebração foi marcada pela emoção da família, que acompanhou de perto toda a trajetória vocacional de Saymon. A mãe, Lúcia de Fátima Alves Meyer, recordou com carinho o menino que brincava de celebrar missa.

“A emoção é enorme, é gratidão pura. Desde pequeno ele tinha esse dom. Ver o Saymon chegar até aqui é ver um sonho realizado, fruto de muita fé e oração”, contou.

O pai, Amilton Meyer, também destacou o orgulho e a alegria pelo novo sacerdote. “O Saymon sempre foi um jovem de fé, dedicado e sensível com as pessoas. Hoje é um dia de bênção para toda a nossa família”, disse.

Com a ordenação, o padre Saymon Meyer passa a exercer seu ministério na Paróquia Nossa Senhora das Necessidades, em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, onde atuará como vigário paroquial. Ele deixa uma mensagem especial aos jovens que sentem o desejo de seguir a vida religiosa.

“Cristo vale a pena. Cristo vale a vida. Ele é a resposta para tudo o que precisamos e por isso vale a pena consagrar a vida a Ele e ao Evangelho”.

Rito de ordenação

Durante a celebração, o rito da ordenação presbiteral foi vivenciado com emoção por toda a comunidade. Após a leitura do Evangelho, o nome de Saymon foi chamado e ele respondeu: “Presente”, manifestando publicamente sua disponibilidade para servir à Igreja.

Em seguida, ele foi apresentado ao arcebispo, atestando sua preparação e idoneidade. Na homilia, Dom Wilson destacou a missão do sacerdote como pastor e servidor do povo de Deus.

Depois, o futuro presbítero fez suas promessas de obediência e fidelidade, comprometendo-se a viver em comunhão com a Igreja e a dedicar-se ao ministério da Palavra, da Eucaristia e do serviço pastoral.

Em um dos momentos mais emocionantes, Saymon se prostrou diante do altar enquanto toda a assembleia entoava a Ladainha de Todos os Santos, invocando a intercessão do Céu sobre ele.

A seguir, o arcebispo impôs as mãos sobre a cabeça do ordinando, gesto repetido pelos demais sacerdotes, simbolizando a transmissão do Espírito Santo e a inserção no presbitério.

Dom Wilson, então, pronunciou a solene prece de ordenação, consagrando-o definitivamente como padre. O novo presbítero foi revestido com as vestes sacerdotais, a estola e casula, por seu padrinho de ordenação, padre Diomar Romaniv, e teve as mãos ungidas com o óleo do Crisma, sinal da consagração para santificar o povo de Deus.

Por fim, recebeu o pão e o vinho, que utilizará na celebração da Eucaristia, e foi saudado pelos sacerdotes presentes, recebendo o abraço da paz.