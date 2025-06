Organização celebra sucesso da Fenajeep 2025: “reconhecida como a maior da América Latina”

A 31ª Festa Nacional do Jeep (Fenajeep) chega ao fim neste domingo, 22, com mais uma edição de sucesso. O evento iniciou na quarta-feira, 18, no Complexo Chico Wehmuth, localizado na rua Abraão de Souza e Silva, em Brusque.

Luiz Gustavo Ullrich, presidente do Brusque Jeep Clube e da comissão organizadora da Fenajeep, celebra o feedback positivo recebido ao longo dos cinco dias de festa.

“Tivemos grande público apesar do tempo. Os pilotos conseguiram baixar seus tempos, então, de modo geral, avaliamos o evento de forma muito positiva. Recebemos muitos elogios e estamos muito contentes. O espaço ficou muito bom. Mesmo sendo mais afastado da cidade, temos uma área ampla”.

Ele destaca o grande interesse demonstrado pelos pilotos que participaram das provas. “As inscrições lotaram no mesmo dia que abriu, o que não aconteceu em outros anos. Foi o que mais me marcou. Acho que isso acontece devido ao nosso comprometimento. Os pilotos esperam bastante por esse evento e, os que não vieram, lamentam e querem voltar”.

O presidente da comissão organizadora ressalta que a Fenajeep é reconhecida como a maior da América Latina e, por isso, tem um grande impacto em diversos aspectos. “As pessoas se programam, pilotos vêm de fora do Brasil. Ainda tem um grande impacto na economia local e também no setor de veículos e acessórios”. Além das provas, o evento contou também com um salão off-road, que traz várias novidades, com modelos inéditos no Brasil, acessórios para jipes, equipamentos para acampamento e muito mais.

Planejamento bem-sucedido

A comissão organizadora da Fenajeep é formada por 11 pessoas e eles planejam o evento durante ao longo de um ano, desde o fim da última edição. “Estamos sempre buscando melhorar, trazer mais conforto e também garantir a segurança”, explica.

Para 2026, a intenção é manter o que deu certo e buscar melhorias pontuais. “Já estamos planejando instalações fixas e investimentos para garantir conforto para quem visita a Fenajeep”, garante.

