Feijoada Bergamasca acontece nesta semana com show de Gusttavo Lima: “vai entrar para a história”
Cantor trouxe seu maior palco para show em Brusque
Cantor trouxe seu maior palco para show em Brusque
A Feijoada Bergamasca, uma das festas mais aguardadas de Brusque e região, chega à 15ª edição no próximo sábado, 23, com programação que reúne boa culinária, música de qualidade e público animado. A atração principal é o cantor Gusttavo Lima.
O evento será realizado no estacionamento do pavilhão da Fenarreco, com abertura dos portões às 12h12. Conhecido como “embaixador”, o cantor é um dos artistas mais tocados do Brasil.
Jacson Jasper e Lucas Lorencetti, da J2L Entretenimento, são os organizadores da festa. “A estrutura é gigantesca, uma verdadeira cidade da Feijoada Bergamasca. Para se ter ideia, o palco tem dimensões impressionantes, já que são 50 metros de largura por 16 metros de altura”, explica Jacson.
O organizador também destacou os espaços destinados ao público, já que existem áreas de reservas amplas para atender melhor e serviço de garçons durante todo o evento.
O evento terá também o exclusivo camarote Vicente Só, com estrutura premium. “É open bar e com food, o melhor local da festa, com lounges de descanso e serviço exclusivo”. Após o show de Gusttavo Lima, o público desse setor ainda poderá assistir a apresentação da dupla Edson & Geison.
Jasper comentou sobre o cuidado na contratação do cantor. Diz que foi preciso ir três vezes ao escritório dele em Goiânia para alinhar todos os detalhes e afirmou que a equipe desenvolveu a estrutura considerando cada exigência do artista.
“Será a maior estrutura que Brusque e região já teve. Gusttavo quis trazer seu maior palco para a cidade”.
Para o organizador, o objetivo vai além do show principal, já que buscam dar ao público uma experiência incrível. “Não é apenas um show, é um espetáculo de som e luzes”.
Por fim, acrescentou que a apresentação terá duração mínima de três horas e poderá se estender dependendo da reação do público. “Vai ficar marcado na memória de quem estiver presente. Algo assim será difícil de se repetir na cidade. Vai entrar para a história”.
Entre os destaques, estão os diferentes setores de acesso:
O evento segue regras de segurança rigorosas, são elas:
Equipes de emergência e paramédicos estarão no local.
A organização alerta que as vendas são exclusivas pelo site ou aplicativo da BaladAPP e nos pontos de venda oficiais, evitando falsificações. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo contato oficial do evento: Instagram @feijoadabergamasca.
Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50: