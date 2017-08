Pronegócio atrai novos compradores de todo o Brasil

As principais tendências da coleção Alto Verão estão sendo apresentadas nesta semana no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, na 42ª Pronegócio. Os mais de 600 compradores confirmados têm a oportunidade de conferir de perto as 168 opções em diversos segmentos. Ontem, no primeiro dia de evento, o showroom ficou lotado de clientes e diversos negócios já puderam ser fechados.

O presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), Ademir José Jorge, afirma que as previsões feitas pela organização se confirmaram já no primeiro dia. “Fizemos um trabalho de prospecção de mercado para a atrair novos clientes. Em julho atuamos na região do Mato Grosso do Sul e, em abril, em Cuiabá, no Mato Grosso”, conta.

Ele acrescenta que os grupos visitados em 2015, os quais vêm mantendo contato constantemente, dessa vez confirmaram presença no evento. Eles virão do interior de São Paulo, região de Monte Aprazível e Americana.

Por ano, a Ampebr realiza quatro rodadas de negócios, sendo que a de Alto Verão é uma das principais para os fabricantes. “Em 2016 vendemos pouco mais de 1 milhão de peças e neste ano queremos superar esse número, para deixar o fabricante com pedidos dentro da empresa para poder trabalhar até fim do ano, com orçamento equilibrado”, diz Jorge.

As compradoras do Mato Grosso, Maria Márcia Nunes do Nascimento e Valdenice Ferreira de Souza Teló, chegaram ontem em Brusque e conseguiram fechar negócios. Encantadas com a organização e o atendimento no evento, as duas afirmam que a Pronegócio é a melhor feira da qual já participaram. “A gente sempre recebia convite, mas nunca tivemos a oportunidade. Mas depois de um mega convite especial, viemos e nos surpreendemos com toda a estrutura”, diz Maria Márcia.

Valdenice, que é proprietária da loja América Jeans, avalia que o diferencial da rodada de negócios de Brusque é o showroom. “Já participei de várias outras feiras em que não é possível esse primeiro contato com os produtos e não dá para selecionar apenas os fabricantes que nos interessam”.

Para as duas, as rodadas de negócio são uma oportunidade de conhecer novas marcas e produtos, diferente das que costumam comprar todo mês. “Com certeza nossa intenção é vir a Brusque pelo menos uma vez ao ano, principalmente na rodada do Alto Verão, que é nosso forte”, afirma Valdenice.

Sustentabilidade no DNA

A empresa GS One Roupas Ecológicas, de Brusque, participa pela primeira vez da Pronegócio. Fundada em 2015, a empresa é a primeira do município voltada 100% para o meio sustentável.

O proprietário Caio Ramos explica que tudo que é utilizado nas peças vem de materiais reaproveitáveis. “Trabalhamos com uma linha grande de camisetas, camisas pólos, tanto feminino e masculino, vestidos, calças e blusas de moletons, jeans ecológicos e agora estamos lançando a linha kids”, conta.

Ramos acrescenta que trabalha com peças pensadas sem gênero, com estampas unissex. Pela primeira vez na rodada de negócios, o empresário afirma que ainda há certa resistência aos produtos. “Claro que existe a diferença de preços e a maioria acaba não investindo como deveria. A durabilidade da peça também é maior”.

O que mais chamou a atenção dele já no primeiro dia do evento foi de que as empresas de fora dão mais valor para os produtos ecológicos do que os clientes de Brusque. “Infelizmente, muitos utilizam a sustentabilidade como marketing, mas nós temos isto em nosso DNA”, frisa.

Melhorias no sistema

Desde a rodada de negócios de maio, a Ampebr criou um portal em que o vendedor, ao efetivar o pedido, faz o cadastro no sistema. Com isso, um minuto após a venda, a empresa já pode baixar o pedido e começar a produzir.

Para esta edição, a Ampebr se preocupou ainda mais com a logística do sistema operacional e realizou algumas modificações. “Nosso objetivo é garantir que todo o trabalho e vendas se realizem sem problemas e o sistema não saia do ar”, garante Jorge.

A melhoria, segundo o presidente, é benéfica ao cliente que pode levar o pedido físico em mãos e ao fornecedor, que tem o pedido tirado com eficiência, na hora, sem rasuras e sem dúvida do que foi negociado.

Desfile é ponto forte

Hoje, às 19h30, na Sociedade Santos Dumont, acontece o tradicional desfile da 42ª Pronegócio, com produção da agência de Brusque Lucky70. Na passarela serão apresentados 120 looks de 30 empresas participantes da rodada.

O presidente da Ampebr afirma que a terça-feira do evento é sempre o ponto alto, pois tem a participação de compradores, confeccionistas, parceiros, convidados e autoridades. “O desfile é muito importante pois assim o cliente pode ver a peça vestida nos modelos da passarela e, com isso, cria o desejo de adquirir o produto”, avalia.