Origem de mancha branca no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, ainda não foi identificada

A Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema) ainda não identificou a origem da mancha branca vista no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, no final da tarde de sexta-feira, 14. O despejo aconteceu embaixo da ponte estaiada.

De acordo com o superintendente da Fundema, Cristiano Olinger, a fundação vai acionar a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos em busca do ponto de origem do descarte.

“Os fiscais estiveram no local e nas redondezas, mas não foi identificado o ponto gerador. Como a saída veio por meio de tubulação, fica bem difícil identificar. Iremos verificar com a Secretaria de Obras possíveis ligações nesta drenagem”, diz.

