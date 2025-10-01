Orquestra de Baterias: evento reunirá bateristas para apresentação em novembro em Brusque

No Sábado Fácil do dia 8 de novembro, a praça Barão de Schneeburg receberá a Orquestra de Baterias, uma apresentação que reunirá bateristas tocando de forma sincronizada. Haverá um palco com uma banda principal regendo a orquestra. Ao todo, serão executados 17 clássicos do rock nacional e internacional.

A apresentação começa às 12h e é realizada pela Sintonia Musical, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A expectativa é receber 20 bateristas.

“Queremos movimentar isso para, em 2026, trazer uma edição maior, abrir vagas ilimitadas e colocar Brusque na Rota dos Bateristas. Isso traz vida para a cidade, movimenta a cultura e incentiva todas as idades, em especial crianças e adolescentes”, destaca a Sintonia Musical. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Instagram da Sintonia Musical.

