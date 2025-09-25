Orquestra de Câmara e Escola de Música do Cescb se apresentam no Passeio Beira Rio neste sábado; confira programação

Neste sábado, 27, às 11h, o Passeio Beira Rio recebe uma apresentação aberta e gratuita dos alunos da Orquestra de Câmara e Escola de Música do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb). Além disso, no local haverá a exposição “Almas indômitas”, do artista plástico Guilherme Waldrich Waldrigues.

Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Cescb investe na Orquestra de Câmara e Escola de Música, com repertório que envolve instrumentos como violino, viola, violoncelo e contrabaixo.

Segundo a coordenadora geral da Escola de Música do Cescb, Jaqueline da Silva, a apresentação no Passeio Beira Rio é o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano.

“Esta é uma parte fundamental do projeto pedagógico da Escola de Música do Cescb, oferecendo aos alunos a oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula”, afirma.

Almas indômitas

O artista plástico, Guilherme Waldrich Waldrigues, trabalha com a técnica de realismo e tem como inspiração os animais, pois também atua na área da Biologia. Por isso, sempre busca na natureza suas grandes inspirações.

“O nome ‘Almas Indômitas’ surgiu quando fiz a exposição no River Mall, no ano passado. Queria um nome forte, que representasse as referências que utilizo para fazer as minhas obras, que são animais que representam, de certa forma, força e poder. Então o nome significa almas indomáveis, que não se submetem”, explica o artista.

