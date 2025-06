Orquestra Municipal de Guabiruba completa 10 anos de apresentações; conheça trajetória

Neste ano, a Orquestra Municipal de Guabiruba completa 10 anos de existência. Esta terça-feira, 10 junho, marca os exatos dez anos da primeira apresentação do grupo. Já consolidada e atraindo cada vez mais público em seus shows, o intuito inicial da orquestra era apenas de ensinar jovens interessados a praticar instrumentos.

Marcelo Heckert, maestro da orquestra, explica que no final de 2014, sugeriu à prefeitura de Guabiruba a criação de um grupo para representar o município. “Um grupo da cidade mesmo, uma banda municipal ou uma orquestra municipal”. A ideia foi aprovada e logo houve uma reunião para discutir as possibilidades de avançar com o projeto, até que foi definida a formação de uma orquestra escola.

“Dentro de Guabiruba a gente não tinha músicos que sabiam tocar esse tipo de instrumento. Então buscamos professores e profissionais da área para fazer parte do projeto. Iniciamos o processo de inscrições e tudo mais no ano de 2015”. Marcelo conta que a data oficial de início do projeto é 22 de abril de 2015.

“A gente pensou em formar uma orquestra escola, onde a gente pudesse ensinar os músicos de Guabiruba, habitantes de Guabiruba, a ter contato com esse tipo de instrumento e esse tipo de projeto”.

Segundo o maestro, o projeto continua com o mesmo formato até hoje, mesmo com os músicos agora tendo conhecimento musical. Ele explica que as aulas são semanais, uma aula por semana, além do ensaio, que também acontece a cada semana.

A Orquestra Municipal de Guabiruba possui hoje 34 componentes e cerca de dez alunos no processo de aprendizagem. “Eles não participam efetivamente dos ensaios da orquestra, mas estão começando.

Marcelo relembra antigamente quando mencionava que o foco do grupo não eram as apresentações, hoje, ele diz o contrário. A orquestra consegue realizar apresentações em intervalos curtos.

“Hoje temos um grupo muito sólido, musicalmente falando. É um grupo bem formado, com uma formação legal de músicos”.

O trabalho deles acontece de forma voluntária, explica. “A gente oferece toda essa gama de aulas pra eles e eles, em contrapartida, são voluntários ao projeto. Isso é muito gratificante. É um projeto que a gente conseguiu formar dentro da nossa cidade e com o apoio voluntário desses músicos”. Apesar de ser um trabalho voluntário, alguns eventos possibilitam cachê para os profissionais.

Momentos marcantes

Como momento marcante, Marcelo destaca o processo completo pelo qual o projeto passou, a aceitação do público, a confiança dos músicos e também do apoio do poder público.

“Uma [apresentação] que ficou muito marcante pra mim foi em 2015, no dia 10 de junho, na nossa primeira apresentação. Tínhamos que tocar o hino de Guabiruba, onde inclusive estava o Nilo Valle, compositor do hino”, conta. O maestro complementa que foi um momento impactante também para o grupo.

“Atualmente nossos eventos têm nos impressionado pela quantidade de público que temos atraído, assim como pela qualidade musical que a gente também tem oferecido”.

Ele relembra ainda uma apresentação do Cinema in Concert do ano passado onde o grupo reuniu mais de duas mil pessoas no local. “É um evento que a gente faz ao vivo as trilhas sonoras dos filmes, um evento com foco infantil, focado nas crianças da rede educacional de Guabiruba, e aberto ao público em geral. Nós atingimos um público de duas mil duzentos e trinta pessoas. Foi marcante, estava impressionante”.

E finaliza mencionando que para a ideia inicial do projeto, “esse engajamento com a comunidade, com os músicos, pelo voluntariado, de querer aprender, de querer fazer parte desse projeto, é algo muito significativo para nossa cidade, para parte cultural e musical do município”.

A Orquestra Municipal de Guabiruba participou da programação da Festa da Integração, realizada neste fim de semana. Nesta segunda, o grupo também participa das atividades comemorativas do aniversário de 63 anos de Guabiruba com apresentação às 20h30 no Sesc de Guabiruba.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: