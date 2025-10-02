Orquestra Philarmonia Jovem estreia com apresentações gratuitas em escolas de Brusque; saiba quando

A recém-criada Orquestra Philarmonia Jovem fará sua estreia com duas apresentações em escolas da rede pública de Brusque. Os concertos gratuitos estão marcados para os dias 8 e 14 de outubro, às 9h15, nas escolas Santa Terezinha e Georgina de Carvalho Ramos da Luz, respectivamente.

Formada inicialmente por oito violonistas e dois flautistas, todos com dois a três anos de experiência, a orquestra é resultado de um projeto pedagógico voltado à formação musical de jovens.

Além do grupo principal, estudantes iniciantes também participarão das apresentações, como forma de ampliar o contato com o público e incentivar a prática musical desde os primeiros passos.

A iniciativa é desenvolvida pela Associação Artístico-Cultural Philarmonia Brusque, que em 2025 recebeu recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O financiamento garante a continuidade de projetos como o Philarmonia Escola, os ensaios da Orquestra Philarmonia Brusque e, pela primeira vez, a formação de um grupo jovem.

Voltados a estudantes da educação básica, os concertos têm como objetivo aproximar o ambiente escolar da música de concerto, estimulando o interesse pela cultura e revelando possíveis novos talentos. As aulas e ensaios do projeto ocorrem aos sábados, na Escola Santa Terezinha, de forma gratuita.

Leia também:

1. Brusquense cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama

2. GALERIA – Confira como foi a terceira sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos” com estudantes no cinema

3. Mudanças na Série C e diminuição dos estaduais: saiba como novo calendário da CBF afeta o Brusque

4. Homem é detido com bicicleta furtada em Brusque e alega ter pago R$ 70

5. GALERIA – Escola Dom João Becker realiza caminhada para promover a inclusão, em Brusque



Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

