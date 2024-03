Neste fim de semana vibrante, a Villa Schlösser, em Brusque, brilhou duplamente, hospedando a 20ª Exposição de Orquídeas Cattlea Labiata e, exclusivamente no sábado, a acolhedora Feira Livre Villa Schlösser.

Este último evento citado, uma atração mensal, trouxe ainda mais vida e cor ao então já vibrante cenário da exposição de flores.

Feira Livre

O evento, ocorrido apenas no sábado e batizado em homenagem ao local encantador que o acolhe, desdobrou-se em um espetáculo vibrante.

Cores, sabores e tradições se misturaram, exibindo uma rica seleção de artesanato. Produtos coloniais e regionais, a verdadeira essência da cultura local, também marcaram presença.

20ª Exposição de Orquídeas

A exposição, organizada pela Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas Ornamentais (Abapo), reuniu mais de dez expositores de diferentes cidades catarinenses, oferecendo não apenas o esplendor das flores, mas também obras de arte, bordados locais e uma seleção de quitutes e alimentos caseiros.

Iniciada na sexta-feira, 15, às 14h, a exposição encerra suas atividades neste domingo, 17, às 17:00. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, e há amplo estacionamento disponível para os veículos dos visitantes.

