Os irmãos Lauren e Victor Hugo completam mais um ano de vida e mais

1 ELOISA PEREIRA Sempre graciosa, a fofa ELOISA PEREIRA completou ontem seu terceiro aninho. Quem deseja um mundo recheadinho de amor é sua titia Patrícia Shorner. Parabéns! 2 LAUREN E VICTOR Comemoração dupla! No dia 11 de julho, LAUREN completou seu primeiro aninho. Já no dia 12, VICTOR HUGO apagou a velinha de número 7. Eles recebem beijos e abraços dos papais Adriana e Ovidio Graf 3 ENZO HENRIQUE No sábado, 22, ENZO HENRIQUE comemorou seu primeiro aninho com uma super festa do Mickey. Ele recebe muitos beijos da mamãe Bell e do papai Michel