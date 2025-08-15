Deu frio, o repórter da RBS (pra mim vai ser sempre RBS) já sabe, vai ter que passar

frio em Urupema, São Joaquim, Urubici e adjacências. Não tem erraoa, o cara se forma

em jornalismo já sabendo que um dia vai ter que passar frio lá no Planalto do nosso

estado. É coisa de curriculum. Ah, eu fui 10 vezes cobrir a neve em São Joaquim. E essa

semana não foi diferente, vários e vários repórteres estavam lá em cima “vendo “ e

passando frio para mostrar pra nós o que estava rolando. E a conversa é quase sempre a

mesma na reportagem:

Âncora do Jornal: E o frio chegou em Santa Catarina com força! Vamos ao vivo com

o nosso repórter Genésio Haussmann, que está no Morro da Igreja, lá em Urubici. Muito

frio aí, Genésio?

Genésio: Sim! (rajada de vento, arruma a toca) E muito vento também aqui em Urubici.

Âncora: Aqui em Floripa estamos com 9 graus, estou com dois casacos de lã por baixo

do blazer e uma calça de pijama por baixo do terno e aí?

Genésio: Menos 3 graus aqui agora, sensação térmica de menos 10. Falta pouco pra

virar picolé. Mas eu não estou sozinho não, tem centenas de pessoas aqui

acompanhando o frio. O nosso cinegrafista Raulino vai mostrar ali pra vocês. Mostra ali

Raulino, se ele tremer um pouco é por causa do frio, ok pessoal…

Âncora: Rapaz, quanta gente, hein? É gostar de frio, né ô?

Genésio: Vou chamar essa senhora toda encapotada aqui, parece um boneco da

Michelin. Bom dia, a senhora é de onde?

Mulher: Espírito Santo.

Genésio: Gosta de frio?

Mulher: Não!

Genésio: Mas porque veio então?

Mulher: Minha filha queria fazer umas fotos do frio pra botar no Instagram dela, ela

quer ser digital influencer, né, daí já visse.

Genésio: Aí é bucha, obrigado. Vou chamar esse senhor aqui com a jaqueta do time do

Coritiba. Muito frio senhor?

Homem: Frio que nada. Lá em Curitxiba é muito mais frio que aqui. Aqui tá

queeeeennntteeeee!

Genésio: É, daqui a pouco a gente volta, direto do frio aqui de Urubici.

Âncora: Muito frio mesmo! Mas fica aqui uma dúvida para o nosso especialista no

tempo. Ronaldo Coutinho, será que lá no Alasca eles também fazem reportagem

quando o tempo esquenta por lá?

Personagens do trânsito de Brusque

Brusque é um Beto Carrero de motoristas no trânsito. Tem de tudo o que você possa

imaginar. Essa semana o Papo de Bar até identificou ao vivo alguns novos tipos. Veja se

você se parece com algum deles ou se você tem algum conhecido que é assim desse

jeito:

A Pequenininha da SUV

Você está dirigindo calmamente na rua e nota que atrás de você tem outro carro quase

colado na traseira do seu. Você olha pelo retrovisor e vê apenas a tampinha da cabeça

da pessoa ao volante. Você olha novamente e percebe que se trata da “pequenininha da

SUV”. Sim, aquela moça desfavorecida de tamanho que anda com a sua SUV branca a

toda a velocidade e que parece que quer passar por cima do seu carro e do carro de todo

mundo. Na maioria das vezes ela está de óculos escuros e usa muito ouro. Geralmente

quando para na sinaleira fica no celular e precisa ser avisada do sinal verde. Quantas

dessas vocês conhecem assim?

O Gordão da Dodge RAM

O gordão da Dodge RAM é um dos motoristas mais comuns que a gente encontra pela

cidade ultimamente. Parece que está dirigindo um tanque de guerra carregado de

munição. É aquele cara que ocupa duas vagas naquele supermercado que não me patrocina para estacionar. Geralmente está de Ray-Ban, camisa gola polo preta, correntão de ouro de garagista de automóveis e aqueles relógios colonos da INVICTA, de ouro também. Quando passa a divisa com Gaspar geralmente já mete um chapéu na cabeça porque todo ele acha que é fazendeiro no Mato Grosso. Normalmente são muito calmos no trânsito, mas andam armados até os dentes.

O Paixista

É aquele pai que estaciona o carro no colégio as 11h20da manhã para buscar o filho

que só vai sair depois do meio-dia. Normalmente ele já tem uma vaga própria no

colégio, igualzinho a um taxista mesmo e fica conversando com os outros pais que

fazem a mesma coisa todos os dias. Dessas conversas pode sair uma grande fofoca ou

até mesmo o novo prefeito de Brusque, pois são todos muito bem informados. Quando

um dos filhos se forma, a vaga desse pai é passada para um novo pai através de

licitação, feita entre eles. Eles ajudam a organizar o trânsito no entorno do colégio e

também divulgam a lista mensal dos pais (e mães) que trocaram de carro no período.

O Álvaro Garnero

Esse é aquele motorista que está sempre viajando. Aquele que não está nem aí para a hora do Brasil. A sinaleira abre e ele está em Nárnia pensando na dança do acasalamento dos gaturamos que assistiu no Discovery Channel. Normalmente dá a seta em cima da hora de entrar na rua ou nem dá. Geralmente muito educados, acenam pela janela do carro com um sorriso quando fazem alguma barbeiragem no trânsito. São facilmente identificados pelos arranhões nas laterais e nos para-choques dos veículos que dirigem.

O Calor Humano

Esse é aquele motorista que quando vai no supermercado escolhe a vaga mais apertada que tem para colocar o seu carro e assim sair batendo a sua porta no carro dos outros. No estacionamento existem duzentas e trinta e sete vagas sobrando, mas ele prefere encostar o seu Ford Fiesta 2008 bem ao lado de uma BMW 2024, para ver se ele vira borboleta por osmose. Geralmente andam com a chave do carro cheia de chaveiros pendurada na calça porque isso ajuda a arranhar ainda mais os carros dos outros.

A Luisa Mell

Essa é aquela que se ver um cachorro tentando atravessar a rua é capaz de provocar um acidente de proporções gigantescas para salvar um vavau. Se ver um cavalo puxando uma carrocinha com algum catador de lixo então, pode se preparar porque ela vai parar o trânsito e a fila vai ser maior que a do Guarani às cinco e meia.

Camarão do Waldema

E vem aí mais uma edição do já consagrado Camarão do Waldema, o manezinho mais brusquense do mundo. Será no dia 13 de setembro a partir das 11h na Sociedade Guabirubense, em Guabiruba, com um festival de pratos a base de camarão como o camarão alho e óleo, camarão soltinho, filé de peixe ao Mediterrâneo, filé de tilápia frito, paella marinera, strogonoff de camarão, torta de camarão e palmito, e muitos outros acompanhamentos. Além disso, várias atrações musicais estarão presentes no evento como Eremar, Noemy Santos, DJ Veltk e a banda NBLA. Contatos e mais informações com o Waldema no (47) 99639-6931.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Fernando Fachini, Dr

João Leal, Aecio Feuzer, Henrique Minella Rodrigues, André Zambonetti Caetano,

Fabiano Crespi, Fausto Diegoli, Eduardo Fujihara, Edmilson Pereira, Fabio

Zimmermann, Anderson Maes (Paulista), Josias Michel Ramos, Felipe Bodenmuller,

Bira Visconti, Glória Zen, Bi Bork, Maicon Lauritzen, Rodrigo Pruner, Cícero Klas,

Maycon Gonçalves, Carlos Vidigal Renaux, Betinho Ghislandi, Álysson Helder

Amorim e Valdecir Rescarolli. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e até

semana que vem!

Sabedoria Butecular

“Relacionamento aberto é bom! É bom pros quatro.”