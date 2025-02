Os possíveis adversários do Brusque na Copa do Brasil; sorteio é nesta sexta

O Brusque conhecerá seu adversário na Copa do Brasil 2025 com o sorteio da primeira fase nesta sexta-feira, 7, às 15h, em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O quadricolor está no pote B do sorteio e poderá enfrentar uma das 10 equipes do pote F. A primeira fase é disputada em jogo único e terá o time brusquense como visitante.

A primeira fase tem 80 clubes e, portanto, 40 confrontos. Outras 12 equipes entram na terceira fase. O chaveamento da segunda fase será feito também nesta sexta-feira, 7.

Confira, a seguir, os possíveis adversários do Brusque na primeira fase da Copa do Brasil:



Ceilândia

É o quarto colocado do Campeonato Brasiliense, com 10 pontos. Estava invicto até a quinta rodada, quando foi derrotado por 1 a 0 diante do Brasiliense, em casa. É o atual campeão do Distrito Federal. Em 2025, também joga o Brasileiro Série D, e foi eliminado da Copa Verde perdendo nos pênaltis para o Capital-DF.

Outras participações: 2006, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 e 2023

Melhor campanha: 2022 (terceira fase)



Concórdia

É a primeira participação do Galo d’Oeste na Copa do Brasil. A vaga foi conquistada com o título da Copa Santa Catarina de 2024. A campanha no Catarinense de 2025 começou com problemas: uma vitória, dois empates e três derrotas; quatro gols marcados e nove sofridos. Até o fechamento desta matéria, é o 10º colocado do estadual. Diferente do ano passado, quando disputou a Série D, o Concórdia está sem divisão nacional na temporada.

O Concórdia tem o volante Evandro, com passagem pelo Brusque em 2021.



Humaitá

Foi vice-campeão do Acre em 2024, classificando-se à Copa do Brasil deste ano. Fez apenas três partidas na temporada até aqui: empatou com Adesg e Galvez no estadual e perdeu por 3 a 2 para o Porto Velho-RO na primeira fase da Copa Verde. Também disputa o Brasileiro Série D em 2025.

Outras participações: 2022, 2023, 2024 e 2025 (todas na primeira fase)



Inter de Limeira

Disputa sua segunda Copa do Brasil após ter sido o sexto colocado do Paulistão 2024. Começou mal a temporada, com quatro empates e uma derrota Também disputa o Brasileiro Série D em 2025.

A Inter de Limeira tem em seu elenco o atacante Alex Sandro, com passagens pelo Brusque em 2020 e 2022, quando foi campeão e artilheiro do Catarinense.

Outra participação: 2018 (segunda fase)



Maranhão

Atual vice-campeão maranhense, o MAC tem jogos atrasados no estadual e vem de vitórias sobre Viana e Imperatriz, em uma recuperação após derrota para o Pinheiro e empate com o Moto Club na estreia. Na Copa do Nordeste, foi eliminado na primeira fase preliminar: 1 a 0 para o Botafogo-PB. Também joga a Série D em 2025.

Outras participações: 1994, 1995, 1996, 2000, 2004, 2008, 2014 e 2024

Melhor campanha: 2000 (terceira fase)



Operário-MS

É o atual campeão do Mato Grosso do Sul, mas começou a temporada entre altos e baixos. Na Copa Verde, foi eliminado com derrota de 1 a 0 diante do Luverdense-MT. No estadual, venceu Águia Negra e Coxim, mas perdeu para o Ivinhema por 4 a 0 em casa e para o Dourados AC por 1 a 0 fora. Em 2025, também joga o Brasileiro Série D.

Outras participações: 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2019, 2023 e 2024

Melhor campanha: 1990 (segunda fase)



CEOV Operário

O Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense não tem divisão nacional em 2025. Conquistou a vaga na Copa do Brasil com o título da Copa FMF em 2024. É vice-líder do campeonato mato-grossense, com duas vitórias e três empates, e pode empatar em pontos com o líder, Mixto, se vencer o Nova Mutum nesta terça-feira.

Outras participações: 1995, 1996, 2007, 2015, 2016, 2020, 2022 e 2024 (todas na primeira fase em que começou)



Sergipe

O atual vice-campeão sergipano também disputa o Brasileiro Série D em 2025. É o atual sexto colocado do estadual, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Nas primeira fase preliminar da Copa do Nordeste, perdeu por 2 a 0 para o ASA-AL em casa.

O elenco atual tem dois jogadores que já passaram pelo Brusque: o centroavante Júnior Pirambu (2019 e 2021) e o volante Tinga (2021).

Outras participações: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2014, 2017, 2019, 2021, 2022 e 2023

Melhor campanha: 1992 e 2020 (segunda fase)



Trem

Conquistou as quatro últimas edições do Campeonato Amapaense e é o único representante do seu estado no Brasileiro Série D deste ano. O campeonato estadual começa apenas em março. No último jogo disputado em 2025, perdeu por 4 a 1 para o São Raimundo-RR na, na primeira fase da Copa Verde.

Outras participações: 1993, 2008, 2011, 2012, 2022, 2023 e 2024 (todas na primeira fase)



Tuna Luso

Conquistou a vaga na Copa do Brasil sendo campeã da Copa Grão-Pará de 2024. Está na quinta colocação do Campeonato Paraense, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Também joga o Brasileirão Série D em 2025.

Outras participações: 1992, 2003, 2004, 2008, 2022 e 2023

Melhor campanha: 2022 (segunda fase)

Brusque na Copa do Brasil

Esta será a décima edição da Copa do Brasil com presença do Brusque. O quadricolor já participou em 1993, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024. A melhor campanha é a de 2020, quando o time comandado por Jerson Testoni eliminou Sport, Remo e Brasil de Pelotas. Chegou à quarta fase, sendo eliminado pelo Ceará.

Em 2024, o Brusque fez sua segunda melhor campanha. Passou por GAS-RR e ABC-RN, e caiu na terceira fase, diante do Atlético-GO.

Em 1993 e 2023, o Brusque se classificou como campeão estadual do ano anterior. Em 2011, 2019 e 2020, a classificação se deu pelo título da Copa Santa Catarina. Em 2021 e 2024, a vaga foi garantida porque o quadricolor foi finalista do Catarinense no ano anterior.

As vagas de 2017 e 2018 foram obtidas com o quinto e quarto lugar do Catarinense no ano anterior, respectivamente.

Ao todo, o Brusque tem 21 jogos: oito vitórias, quatro empates, nove derrotas; 25 gols marcados e 26 gols sofridos.

Sem vantagem do empate

Diferente das últimas oito edições, times que jogam fora de casa na primeira fase não têm mais a vantagem do empate. Agora, se houver empate, a decisão do time classificado será nos pênaltis.

O Brusque foi o mandante na primeira fase de 2017 a 2020 e caiu em 2018 e 2019, com vitórias de Ceará e Atlético-GO, respectivamente. Venceu o Remo em 2017 e o Sport em 2020.

Como visitante, o quadricolor foi eliminado em 2021, perdendo para o Retrô. Em 2023 e 2024, passou de fase vencendo Marília-SP e GAS-RR, respectivamente.

