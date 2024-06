OSB Brusque atende mais de mil alunos com programa educacional em Guabiruba

Um dos programas educacionais do Observatório Social de Brusque (OSB Brusque) levou 22 contações de histórias infantis às escolas de Guabiruba, com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA). De março a maio, o programa passou por onze escolas e atendeu mais de 1,1 mil alunos do 1º ao 3º ano dos Anos Iniciais.

Com as histórias selecionadas e pelo contato com o mundo encantado da literatura infantil, os alunos tiveram um momento cultural, dinâmico e alegre enquanto aprendiam ensinamentos positivos e valores éticos por meio da contadora de histórias K’roll Oliveira.

Segundo a Consultora Pedagógica de Educação Fiscal e Cidadania do OSB Brusque, Priscila dos Santos Petermann, o intuito do Programa “Era uma vez, uma semente do bem” é fomentar a cidadania por meio da contação de histórias.

“É muito gratificante saber que, por mais um ano, pudemos beneficiar os pequenos cidadãos de Guabiruba abordando valores e ensinamentos através da contação de histórias infantis. As escolas têm acolhido o programa e todo o trabalho desenvolvido pelo Observatório Social com muito carinho e a gente percebe o reconhecimento da Secretaria Municipal de Educação e do corpo docente para iniciativas como esta, que contribuem na formação integral destes alunos”, afirma.

Mais de 50 turmas

O programa beneficiou 57 turmas, nas seguintes escolas: EBM Prof Anna Othília Schlindwein, EBM Prof Arthur Wippel, EEB Prof Carlos Maffezzolli, EEB Cesário Régis, EM Edeltrudes Wippel Heil, EBM Padre Germano Brandt, ERM João Jensen, EMEB Osvaldo Ludovico Fuckner, EM Paulo Schmidt, EM Prof Rosa Rudolf Nicoletti e ERM Vadislau Schmitt.

Segundo a diretora da Escola Municipal Edeltrudes Wippel Heil, Alexa Carvalho, a recepção dos alunos foi muito calorosa. “Eles amam a contação de histórias e estavam muito ansiosos. Tanto no presencial, quanto nas lives que assistimos, eles adoram e já sabem a música e a coreografia da concentração. É muito bom poder viajar nas contações, o mundo das histórias é divertido e cheio de emoções”, comenta.

Para a diretora, a iniciativa é recebida de braços abertos devido a importância do programa. “São histórias muito boas que ajudam no desenvolvimento e na formação do cidadão. Incentiva os alunos a serem cidadãos do bem e a praticar sempre o bem, além de ensinar sobre os valores e falar sobre as culturas”, completa Alexa.

Todos os alunos que participaram da ação receberam um brinde, um cartão em papel semente com a frase: “O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. – Pense e escolha suas atitudes.”

O brinde, simbólico e alusivo ao programa, foi oferecido às crianças por meio de uma parceria com a Unimed Brusque. Além disso, com os recursos do FIA, cada escola visitada pela contação foi presenteada com uma placa decorativa de jardim com a frase: “Aqui se planta cidadania”.

Recursos

O programa “Era uma vez, uma semente do bem” foi realizado presencialmente em Guabiruba com recursos do FIA. Dos R$15.351,21 recebidos, o OSB Brusque utilizou R$15.241,32, retornando R$109,89 ao fundo. A sobra é em função da diferença entre os orçamentos apresentados na inscrição e os valores pagos nos itens.

Leia também:

1. Carro capota e atinge outro veículo no Jardim Maluche

2. Homem tem motocicleta furtada enquanto estava em aula, no Santa Terezinha

3. Único casal do serviço de acolhimento em família de Brusque compartilha rotina e desafios

4. 200 mil km percorridos: conheça história de brusquense que viaja de kombi para garimpar cristais

5. Dupla armada assalta empresa têxtil em Botuverá



Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: