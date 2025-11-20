Ossada humana é encontrada em área de mata em Blumenau
Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira
Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata em Blumenau na manhã desta quinta-feira, 20. A Polícia Militar foi acionada para o local, no bairro Garcia, por volta de 8h.
Segundo a PM, um homem informou que tinha ido limpar uma fonte de água e acabou encontrando o cadáver decomposto. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram presentes na ocorrência.