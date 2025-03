Ostern Brusque: abertura com Coelho da Páscoa tem data marcada; confira a programação

A Ostern Brusque 2025, a tradicional programação de Páscoa da cidade, terá sua abertura oficial no dia 4 de abril, às 20h, na Praça Barão de Schneeburg. Com o tema “Ostern Brusque: Uma Aventura em Busca dos Ovos de Páscoa”, o evento promete encantar o público com uma programação recheada de novidades.

A diretora-geral da Fundação de Turismo, Juliana da Silva, convida toda a comunidade para participar.

“A Fundação de Turismo tem o prazer de convidar todos para celebrar a nossa tradicional Páscoa, que neste ano trará muitas atrações inéditas. Teremos música ao vivo, atividades diversificadas e, claro, a tão esperada Caçada aos Ovos de Páscoa. Será um evento pensado para reunir famílias e amigos em momentos de alegria e diversão”, afirma Juliana.

Uma das principais atrações da Ostern Brusque 2025 será a Toca do Coelho, que estará aberta para visitação. “Estamos preparando uma experiência única para as famílias de Brusque, garantindo momentos de diversão e muita alegria”, destaca Juliana da Silva.

A Ostern Brusque 2025 é uma realização da Prefeitura de Brusque, Fundação Cultural, Fundação de Turismo e CDL Brusque, com apoio do Sindilojas, Sesc, Zoobotânico e Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.

Programação completa

4 de abril (sexta-feira):

20h – Solenidade de Abertura da Ostern Brusque 2025 e apresentação da Família Encantada de Páscoa com Planytude Animações (Praça Barão de Schneeburg)

21h – Show musical com Andrei Freitas (Praça Barão de Schneeburg)

5 de abril (sábado):

9h às 17h – Sábado Fácil Especial de Páscoa na Praça Barão de Schneeburg

17h às 22h – Família Coelho na Toca e atrações artísticas

20h – Show musical com Kathy Murici Duo

6 de abril (Domingo de Páscoa):

09h às 12h – Caça aos Ovos de Páscoa para crianças de até 5 anos (Praça Sesquicentenário)

14h às 17h – Caça aos Ovos de Páscoa para crianças de 5 a 10 anos (Praça Sesquicentenário)

20h – Show musical com Bell Bandeira (Praça Barão de Schneeburg)

11 de abril (sexta):

18h às 22h – Visita na Toca do Coelho

20h – Atração musical com Ivana (Praça Barão de Schneeburg)

12 de abril (sábado):

10h às 21h – Feira Brusquense de Páscoa com produtos artesanais, coloniais e chocolates (Praça Barão de Schneeburg)

10h às 12h – Caçada aos Ovos do Coelho da Páscoa em diversos bairros de Brusque

13h às 16h30 – Ostern Zoo no Parque Zoobotânico de Brusque

20h – Show musical com Rivia e Léo (Praça Barão de Schneeburg)

13 de abril (domingo):

14h às 19h – Piquenique de Páscoa na Praça Barão de Schneeburg

20h – Atração musical com Francine Carbonera (Praça Barão de Schneeburg)

18 de abril (sexta-feira Santa):

Celebração da Paixão de Cristo

19 de abril (sábado Santo):

17h às 22h – Visitação à Toca do Coelho e atrações artísticas (Praça Barão de Schneeburg)

