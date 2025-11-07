Ourífico e Figueira se reencontram na final do Amador de Botuverá

Ourífico e Figueira protagonizam a final do Campeonato Amador de Botuverá neste sábado, 8, pelo segundo ano consecutivo. O jogo único da decisão acontece no campo do Ourífico, no bairro Ribeirão do Ouro, a partir de 15h.

Atual campeão, o Ourífico venceu o Gabiroba na semifinal por 3 a 2, no sábado, 1º, jogando em casa. Já, o Figueira, vice-campeão das duas últimas edições do campeonato, bateu Los Bandoleiros por 2 a 0, conseguindo uma revanche em grande estilo contra o rival, que havia goleado por 7 a 1 na primeira fase da competição.

Na primeira fase, as duas equipes se enfrentaram e empataram em 0 a 0. Na final de 2024, em dois jogos, o Ourífico perdeu o primeiro por 4 a 1, venceu o segundo por 5 a 2 e depois foi campeão nos pênaltis.

Campanha das equipes até a final

Ourífico

Fase de grupos

1º lugar – 5 vitórias e 1 empate

Ourífico 9×0 Juventude

Los Bandoleiros 2×3 Ourífico

Areia Baixa 1×2 Ourífico

Gabiroba 2×4 Ourífico

Ourífico 3×1 Sessenta

Ourífico 0x0 Figueira

Semifinais

Ourífico 3×2 Gabiroba

Figueira

Fase de grupos

3º lugar – 3 vitórias, 2 empates 1 derrota

Figueira 3×2 Gabiroba

Sessenta 1×1 Figueira

Areia Baixa 1×2 Figueira

Figueira 1×7 Los Bandoleiros

Ourífico 0x0 Figueira

Figueira 2×1 Juventude

Quartas de final

Figueira 7×0 Sessenta

Semifinais

Los Bandoleiros 0x2 Figueira

Ourífico conta com o apoio da torcida

Presidente e treinador do Ourífico, Ilson Roberto Vaz, o Kinka, destaca que a principal força da equipe é a união do grupo e também a fanática torcida, que promete fazer festa na final em casa.

“Para esse ano, estamos invictos e com um time bem compacto. O Figueira é muito forte temos que fazer partida perfeita para conquistar o bicampeonato. Clima está muito bom, mas temos que jogar muita bola para levantar o caneco. Convoco nossa torcida para sábado lotar nosso estádio, vamos precisar muito”, disse.

A virada histórica contra o mesmo rival em 2024 é um combustível. “Ajuda muito a virada no ano passado, já que estávamos 12 anos sem título. Muitos torcedores voltaram a acompanhar nossos jogos”, conta.

Principal destaque do campeonato, Silas é o artilheiro da competição com 15 gols, mais do que o dobro do segundo maior goleador da competição, Nando, de Los Bandoleiros.

Ele já havia sido goleador do campeonato em outras duas oportunidades, em 2022, por Los Bandoleiros, e em 2024, pelo Ourífico.

“Como atacante, espero sempre espera ajudar a equipe com o maior número de gols possível. É uma satisfação e alegria estar mais um ano na final vestindo as cores do Ourífico, ter a oportunidade de poder repetir o feito do ano anterior incentiva ainda mais. A artilharia novamente é fruto de todo o elenco que desempenha suas funções. Graças a Deus até o momento pude responder da melhor forma”. Na final de 2024, ele marcou quatro dos cinco gols da vitória por 5 a 2 no segundo jogo da decisão.

Silas busca o quarto título estadual seguido em Botuverá — foi bicampeão com o Los Bandoleiros em 2022 e 2023, além do título com o Ourífico em 2024.

“Mais uma vez temos um grande adversário na final, que também tem totais condições de ser campeão e vem mostrando isso durante a competição. Esperamos fazer um grande jogo, com o menor número de erros possíveis, pois a gente sabe que quem errar menos irá sair com a vitória. Sabemos que ambas equipes tem atletas que podem desequilibrar”, analisa.

Figueira tenta quebrar sequência de derrotas em finais

Seis vezes campeão municipal, o Figueira, do bairro Lageado, é uma figurinha carimbada nas finais do estadual de Botuverá. As últimas conquistas foram em 2018 e 2019 e o time vem de dois vices, mas vai em busca de quebrar essa sequência.

“Enfrentar o mesmo rival do ano passado era mais ou menos o que a gente esperava. Eles são merecedores, montaram um time muito forte. Precisamos ser competentes para sermos campeões, vamos jogar de igual para igual. Acho que quem errar menos, vai levar o título”, diz o técnico do Figueira, João Edemar.

A base do time está mantida em relação aos últimos anos. Na semifinal, o Figueira teve dois zagueiros expulsos contra Los Bandoleiros, o que será mais um obstáculo a ser superado.

“É bastante significativo, mas estamos recuperando atletas que estavam lesionados para encarar a final da melhor forma e, se Deus quiser, buscar mais um título”.

Capitão do Figueira, o meia Cleber destaca a raça e consistência do time como pontos fortes. “Não lembro a última vez que ficamos fora dos quatro finalistas. O que nos motiva de verdade é trazer esse título pra quem acredita em nós, que deixa de fazer coisas importantes pra estar sempre nos ajudando, nos apoiando de todas as formas. Os jogadores têm raça e jogam um pelo outro. Também temos uma boa mescla de jogadores mais experientes com a molecada que está começando agora”.

Para o capitão, a partida da semifinal deixou lições para a decisão. “Quem conhece nosso time sabe que, quando chegamos nas horas decisivas, a gente cresce. O jogo da fase eliminatória serviu como exemplo para mudarmos algumas peças e também nossa forma de jogar. E, com certeza, a confiança para a final aumentou. O grupo está diferente, a gente sente isso nos jogos, estamos confiantes para fazer um bom jogo no sábado e trazer esse título pra casa”.

