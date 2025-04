O outono ingressa em uma nova fase nesta sexta-feira, 4, em Brusque, deixando para trás o desconforto do calor que, de forma persistente, estendeu-se abril adentro.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Após a cidade registrar temperaturas superiores a 33°C nos primeiros dias do mês, o que, por conseguinte, estabeleceu um padrão térmico similar ao do verão, os moradores gradualmente percebem uma transição para um clima mais ameno.

Nesta sexta-feira, os termômetros ainda se aproximaram dos 30ºC, contudo, sem a sensação sufocante dos dias precedentes, proporcionando, assim, um cenário mais alinhado com a estação outonal.

A paisagem, igualmente, passou a refletir essa mudança, exibindo os tons característicos do outono, capturados em deslumbrantes imagens ao longo do dia, selecionadas em uma galeria no fim desta edição.

Ademais, essa condição climática foi observada em toda a extensão do Vale do Itajaí-Mirim.

Picos em Brusque e região

O levantamento completo das temperaturas máximas registradas nesta sexta-feira encontra-se disponível a seguir, evidenciando a ausência do calor intenso, que, até então, predominava na região.

Os valores mais elevados, todos inferiores a 30°C, podem ser então conferidos na tabela abaixo, com os picos destacados em vermelho para facilitar a identificação.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Previsão e galeria após anúncios

Graças ao apoio dos parceiros comerciais, o Blog do Ciro Groh traz mais uma pauta relevante para você.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então conheça os produtos e serviços oferecidos por esses patrocinadores que acreditam neste trabalho.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque entre história, fé e natureza: explore a encantadora Cascata da Santa

2. Brusque e seu paraíso dos marrecos: conheça então a propriedade que abriga 12 mil aves

Previsão para Brusque

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, essa notável virada no clima tende a se consolidar em Brusque e região nos próximos dias.

As madrugadas do fim de semana deverão registrar temperaturas inferiores a 15°C em Brusque e podem, inclusive, alcançar patamares abaixo dos 10°C em áreas de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, tanto o sábado, 5, quanto o domingo, 6, devem apresentar condições predominantemente favoráveis, com baixo risco de precipitação.

Entretanto, a instabilidade atmosférica poderá intensificar-se entre o fim da tarde e a noite de domingo, conforme antecipa Puchalski.

Brusque em fotos

Finalmente, para enriquecer esta edição, convidamos você a apreciar uma galeria especial de imagens que retrata, de maneira concisa, a nova atmosfera outonal que se instalou em Brusque nesta sexta-feira.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK