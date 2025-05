Esta sexta-feira, 9, contrariou todas as expectativas climáticas típicas do outono e impôs ares de verão sobre Brusque, mesmo com a proximidade cada vez maior do inverno.

As temperaturas dispararam ao longo do dia, alcançando marcas mais comuns aos meses de janeiro e fevereiro do que a uma tarde de maio.

Segundo dados do monitoramento meteorológico realizado por Ciro Groh, o pico de calor foi registrado às 14h15 no bairro Santa Terezinha, onde os termômetros marcaram 33,4°C no Campus da Unifebe.

Mais impressionante ainda foi a sensação térmica, que atingiu expressivos 41,7°C. nesse mesmo espaço.

O aquecimento fora de época refletiu diretamente nas ruas da cidade, com moradores recorrendo a roupas leves e típicas de dias escaldantes, contrastando com o vestuário mais encorpado usualmente associado ao outono.

A alta umidade do ar e a presença constante do sol entre nuvens ao longo do dia contribuíram para um cenário de desconforto térmico generalizado.

Pela região de Brusque

Em cidades vizinhas, o panorama foi semelhante. Em Guabiruba, por exemplo, o bairro Aimoré registrou 32,9°C, também com sensação de calor beirando os 40°C.

Já em Botuverá, os termômetros igualmente ultrapassaram os 30°C, reforçando então o padrão de abafamento observado em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Entretanto, áreas de maior altitude, como a comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, conseguiram escapar parcialmente da intensidade térmica.

Lá, as máximas ficaram abaixo dos 30°C, justamente em função da elevação da área em relação ao nível do mar, que naturalmente contribui para temperaturas mais amenas.

Apesar da predominância do sol, o céu apresentou momentos de variação de nebulosidade, especialmente no decorrer da tarde.

No entanto, este cenário quente e abafado deve ter os dias contados e a previsão completa você confere mais adiante.

Calor em números

Confira, abaixo, os dados completos de temperaturas máximas e sensação térmica registrados nesta sexta-feira em diferentes pontos da região monitorada.

Os valores foram obtidos por meio de estações de monitoramento de Ciro Groh e evidenciam o destaque de Brusque, que registrou as maiores temperatura do dia.

A previsão para Brusque

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, esse calor atípico está associado a um sistema pré-frontal — fenômeno comum que antecede a chegada de uma frente fria.

A expectativa é que a virada no tempo ocorra ainda na noite desta sexta-feira, trazendo pancadas de chuva e até mesmo a possibilidade de trovoadas sobre Brusque e região.

A instabilidade, segundo Coutinho, deve se prolongar pela madrugada seguinte.

Já o sábado, 10, tende a começar ainda com níveis de umidade e nebulosidade, mas com melhora gradual ao longo do dia e queda nas temperaturas.

Para o domingo, Dia das Mães, o especialista antecipa máximas abaixo dos 25°C durante a tarde, e amanhecer remetendo ao frio, diante de mínimas à vista podendo se aproximar dos 10°C em Brusque e cidades vizinhas.

Brusque vista na sexta-feira

Por fim, a reportagem apresenta uma galeria de imagens que retrata em detalhes essa sexta-feira atípica na região.

As fotos, feitas do solo e também por drones, ilustram o contraste visual de um outono que, por um momento, vestiu-se de verão.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

