Paciente grávida relata mau atendimento ao chegar no Hospital Azambuja com sangramento

A moradora de Tijucas, Gislaine Cleuza de Melo, relatou ter sido mal atendida no Hospital Azambuja ao chegar com sangramento na unidade na noite do sábado, 31. Ela estava grávida de dois meses e acabou perdendo o bebê na unidade.

O caso foi relatado por ela e pelo marido, Leonardo, ao portal VipSocial na terça-feira, 3. Eles haviam procurado inicialmente o hospital de São João Batista, onde foram orientados a buscar o Hospital Azambuja.

Segundo eles, uma enfermeira do Azambuja se negou a prestar o atendimento, que só ocorreu após a intervenção de um responsável.

Após a conversa com esse profissional, a mulher foi atendida, mas acabou perdendo o bebê na unidade. De acordo com o casal, essa é a terceira vez que ela perde o bebê.

“Eles queriam fazer um teste de gravidez para ter certeza de que ela estava grávida, o que é um absurdo. Chegando lá, o médico disse: ‘aqui não é referência para vocês, já que são de Tijucas’. Ele começou o atendimento e uma enfermeira disse para eu mandar minha esposa embora, porque o hospital não ganharia nada com isso”, relatou Leonardo.

“Eu me senti um lixo, vendo a minha esposa naquele estado. Ela poderia ter morrido”, desabafou.

Hospital afirma que houve atendimento

Procurada pela reportagem do jornal O Município, a assessoria do Hospital Azambuja informou, por meio de nota, que tomou conhecimento, ainda na terça-feira, da manifestação pública da paciente sobre o caso.

A instituição afirma que a paciente foi acolhida e recebeu atendimento, permanecendo sob os cuidados da equipe do hospital. Além disso, a administração está avaliando internamente os fatos relatados, conforme seus protocolos éticos.

Leia a nota completa:

“O Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux informa que tomou conhecimento, na data de 3 de junho de 2025, da manifestação pública realizada por uma paciente oriunda de outro município, em relação ao atendimento recebido no Centro Obstétrico desta instituição.

A paciente foi acolhida e recebeu atendimento médico, permanecendo sob os cuidados da equipe assistencial do hospital.

A instituição está avaliando internamente os fatos relatados, com a devida seriedade e responsabilidade, conforme seus protocolos éticos e institucionais.

O Hospital Azambuja reafirma seu compromisso com a qualidade no atendimento, com a ética profissional e com o respeito à dignidade de todos os pacientes, valores que orientam sua atuação há 122 anos”.

Leia também:

1. Nevoeiro anuncia quarta-feira de sol em Brusque antes da virada no tempo

2. Homem que vendia drogas nas redes sociais é preso em Brusque

3. Grande Imigração Italiana teve impactos permanentes em Brusque e região

4. Vereadores criam projeto para proibir comércio e apresentações em semáforos de Brusque

5. “Vamos cumprir as promessas de campanha dentro de uma rigidez orçamentária”, diz novo secretário de Saúde de Brusque

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: