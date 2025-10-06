Pacto de Excelência pela Educação Pública de SC é assinado

Pacto pela educação

Trocentas autoridades prestigiaram, quinta-feira, a assinatura do Pacto de Excelência pela Educação Pública de SC. Na prática, os envolvidos se comprometem a propor estratégias e ações conjuntas para fortalecer os processos de aprendizagem dos estudantes e engajar os 295 municípios, sem exceções, em prol de uma educação de qualidade. Que sejam criativos e recuperem a deplorável imagem que SC tem atualmente na área diante de outras unidades da federação e que, em tempos idos, estava na dianteira.

Ingo Penz

Profissional exemplar e figura humana ímpar, Ingo Penz, o embaixador da Oktoberfest Blumenau, está ganhando um documentário para eternizar sua brilhante trajetória, com lançamento nesta segunda-feira, no Centro Histórico de Blumenau. Os cineastas Ernoy Mattiello, Junior Padilha e Henry Ritter Kirst enaltecem, em “Revelando a Oktoberfest: A Saga do Embaixador”, não só o grande ícone da Oktoberfest, como também o líder da impagável Banda Choppmotorrad e sua vida de artista, dividida entre música, fotografia e cinegrafia, em conexão direta com a evolução da maior festa alemã das Américas.

Isenção do IR

Deputados federais da direita, que quarta-feira votaram favoráveis à aprovação da isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês, usaram suas redes sociais para criticar a medida. A catarinense reafirmou seu voto em postagem. E qualificou o projeto de Lula como “pacote eleitoral”.

Tarifa zero

Não sem protestos “capitalistas”, Belo Horizonte se encaminha para ser a primeira capital brasileira a adotar tarifa zero nos ônibus municipais. Em todo o país, 127 já a tem, mas a maioria é de pequeno porte ou conta com receitas extraordinárias. Daqueles, 27 oferecem gratuidade em dias específicos da semana, como Florianópolis, no verão, aos domingos.

Bebidas adulteradas

Após as mortes dos últimos dias e horas, o escândalo das bebidas adulteradas gera discussões gerais, incluindo o Congresso Nacional e as assembleias legislativas. Em SC, que não tem registro de vítimas, a deputada estadual Paulinha (Podemos) apresentou proposta que regra a fiscalização e aplicação de sanções contra a comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas ou adulteradas no Estado.

Calçada da fama

Florianopolitana do Estreito, como faz questão e orgulho de dizer, a veterana e querida atriz Neusa Borges vai ganhando o mais que merecido reconhecimento que lhe faltou em boa parte de sua extensa carreira. Anteontem, ao lado de ícones como Tony Ramos, Renato Aragão, Laura Cardoso, Antônio Piranga, Nathalia Timberg, Walcyr Carrasco, Rosamaria Murtinho, Ari Fontoura, Betty Faria e Serginho Groisman, ela passou a integrar a Calçada da Fama, dos Estúdios Globo, inaugurada naquele dia.

Guns N´Roses

A lendária banda Guns N’ Roses iniciou, na noite de quarta-feira, no Estádio Nacional, em São José, na Costa Rica, sua turnê mundial, que chegará a SC no dia 21 deste mês com show na área externa da Arena Opus, em São José, na Grande Florianópolis. O Raimundos, ícone do rock nacional, fará o show de abertura. Há ainda ingressos (os últimos) a partir de R$ 275 e parcelados em 12 vezes.

Bate-rebate

O deputado Fabiano da Luz (PT) não deixa sem resposta o mantra de que a cada R$ 100 que os catarinenses pagam de impostos federais, cerca de R$ 10 voltam em investimento no Estado. Diz que o governo Lula dá aos catarinenses, tanto que nas 30 visitas ao Estado de ministros nos últimos três anos foram anunciados grandes, destacando-se R$ 500 milhões para a melhoria dos portos e R$ 3 bilhões para a aquisição de embarcações. Também ajudou numa parceria com o México e o Equador para a venda da carne suína.

Inovação nos escritórios

Um evento em Florianópolis reuniu líderes do setor para discutir soluções de alto desempenho em edifícios corporativos. Foi o Fórum Real Estate, promovido pelo WTC em parceria com a Petinelli, empresa de engenharia líder no Brasil em desempenho e bem-estar em edificações. Realizado na sede da Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados, reuniu empresários, investidores e gestores do setor, mostrando cases de sucesso em Florianópolis, Chapecó e Barueri (SP). O encontro destacou como projetos corporativos, que colocam a experiência do usuário em primeiro lugar, podem ampliar a produtividade, valorizar talentos e gerar um diferencial estratégico.