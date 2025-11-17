Padrasto e enteado são identificados como vítimas fatais de acidente entre Brusque e Nova Trento

Foram identificados como Thainan Willames Monteiro da Silva, de 34 anos, e Alan Nunes da Silva, de 20 anos, os dois mortos em um acidente na tarde de domingo, 16, na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), entre Brusque e Nova Trento. Eles eram padrasto e enteado.

Segundo relatos de familiares, eles moravam no bairro Claraíba e seguiam até uma farmácia quando ocorreu a colisão. A família havia se mudado há cerca de um ano de Maceió, em Alagoas, para Nova Trento.

Abalada, ela se deslocou até Brusque nesta segunda-feira, 17, para os trâmites de liberação dos corpos. O sepultamento deve ocorrer em Nova Trento, em horário ainda a ser confirmado.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que as vítimas estavam em uma motocicleta, com Thainan na pilotagem e Alan na garupa. O piloto teria invadido a contramão e colidido com uma caminhonete que vinha no sentido contrário.

As mortes foram confirmadas no local. O motorista da caminhonete, um idoso de 71 anos, não se feriu.

