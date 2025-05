Padrasto que matou enteado a facadas no Centro de Brusque segue foragido

O padrasto que matou o enteado de 23 anos no Centro de Brusque segue foragido até a manhã desta segunda-feira, 5. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial e continua investigando o caso, classificado como homicídio doloso.

A vítima foi identificada em primeira mão pelo jornal O Município como Ronald dos Anjos Araújo. O crime ocorreu por volta das 16h30 do sábado, 3, na avenida Arno Carlos Gracher (Beira Rio). Ronald era natural de Macapá (AP).

Discussão por conta de bicicleta

Segundo o relatório da PM, Ronald foi até a frente da casa de um familiar para pegar uma bicicleta. Mesmo sem permissão, levou o objeto, o que teria provocado uma discussão com o autor do crime.

A mãe da vítima relatou que tentou intervir e, ao retornar à residência, ouviu barulhos e novas discussões vindas do corredor. Em seguida, o homem teria se aproximado dela e dito que havia matado seu filho, antes de fugir.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas o óbito foi constatado no local. Ronald foi atingido por um golpe de faca no tórax, em uma área vital, conforme informou o delegado de plantão, Cristiano Sousa. A arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Científica, que também realizou a remoção do corpo.

Leia também:

1. Homem é preso com maconha e cocaína em sua casa no Santa Luzia, em Brusque

2. Ruas sem água tratada e poços improvisados: como problemas no saneamento básico de Brusque afetam a vida dos moradores

3. Brusque empata com o Náutico em Recife e mantém invencibilidade na Série C

4. Homem é detido por ameaçar e puxar cabelos de ex-companheira no Ponta Russa, em Brusque

5. “Bandidos andando livremente nas cidades não vão ter vida fácil”, diz Jorginho ao anunciar mil câmeras com reconhecimento facial

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: