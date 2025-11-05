Na noite da primeira terça-feira de novembro, o Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, foi novamente palco de uma celebração marcada por fé e emoção.

Com efeito, a já esperada missa de cura e libertação reuniu uma multidão que, movida pela devoção, ocupou todos os assentos disponíveis, transformando o templo em um verdadeiro refúgio espiritual.

Assim, desde o entardecer, o movimento em torno do santuário já chamava atenção. O pátio, tomado por veículos, refletia a grande presença de pessoas que se dirigiam à igreja para participar do evento litúrgico.

Emoção e fé em Brusque

A celebração teve início pontualmente às 19h30, conduzida pelo padre Anderson Adriano Pitz, sacerdote que atua na Diocese de Joinville, no Norte de Santa Catarina.

Com serenidade e profunda devoção, o religioso conduziu os fiéis em um momento de intensa espiritualidade.

Nesse cenário, o Santuário voltou a evidenciar sua relevância como um dos principais centros de fé católica em Brusque, atraindo, mês após mês, devotos de várias cidades.

Assim, em meio ao vai e vem dos devotos, o ambiente ao redor se enchia de expectativa e recolhimento.

Diante disso, quando os cânticos começaram a ecoar pelas paredes centenárias da igreja, a atmosfera adquiriu contornos de intensa espiritualidade.

Pessoas de olhos fechados, mãos erguidas e semblantes voltados ao céu expressavam a força da fé que tomava conta do ambiente.

Ademais, a iluminação e a harmonia sonora do grupo de cânticos reforçavam a sensação de paz que se espalhava entre os presentes.

Sobretudo, a celebração foi marcada por grande comoção. Muitos fiéis deixaram as lágrimas correr enquanto as orações eram entoadas, em um gesto de entrega e esperança.

Assim, entre louvores e preces, o santuário se tornou um espaço em que a fé parecia ultrapassar as fronteiras do visível, tocando profundamente cada coração.

brusque
Padre Anderson então conduz o momento de fé que emocionou os fiéis em Brusque/Foto: Ciro Groh/O Município

Convivência em Brusque

Com efeito, a missa de cura e libertação, realizada na primeira terça-feira de cada mês, consolidou-se como um momento de intensa devoção no calendário religioso de Brusque e região.

Além disso, a celebração representa, para muitos, um encontro de renovação espiritual e fortalecimento da fé, em que as dores são entregues ao altar e a confiança é reafirmada.

Ao término da celebração, o clima de fraternidade então se estendeu para fora da igreja.

No pátio, as barracas tradicionais ofereceram cachorros-quentes e outras opções simples, mas acolhedoras.

Com isso, criou-se um momento de convivência entre famílias e amigos que permaneceram no local após a missa.

Enfim, a primeira terça-feira de novembro ficou marcada pelo sentimento de comunhão que uniu a comunidade da região brusquense em torno da fé.

Diante disso, o Santuário de Azambuja, envolto por sua história e simbolismo, mais uma vez confirmou sua vocação como espaço de acolhimento e esperança.

brusque
Bancos repletos de fiéis refletem a força da devoção que marcou a noite em Brusque/Foto: Ciro Groh/O Município

As fotos da missa

