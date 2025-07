Padre catarinense morre um dia antes do aniversário após acidente em rodovia

O padre Wilson Maiorki, de Caçador, no oeste catarinense, morreu um dia antes do aniversário após sofrer um acidente na BR-280, em Mafra, na noite de terça-feira, 1º. Ele iria completar 57 anos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Wilson dirigia um Fiat Cronos que colidiu de frente com uma carreta. Ele foi levado ao hospital com ferimentos graves, mas não resistiu e faleceu na unidade. O motorista da carreta não se feriu.

A Diocese de Caçador publicou uma nota de pesar pela morte do padre ainda na terça. Confira:

“A Diocese de Caçador manifesta pesar pela morte do Pe. Wilson Maiorki, ocorrida hoje à noite, em um trágico acidente na BR-280, em Mafra. O carro que ele dirigia colidiu com um caminhão.

Pe. Wilson completaria amanhã, dia 2, 57 anos.

Estamos devastados com a notícia dessa triste perda para toda a Diocese, em especial para os tresbarrenses, local de nascimento do padre, além das comunidades de Fraiburgo, Irineópolis, Catedral São Francisco de Assis em Caçador e a Paróquia Santa Cecília, em Santa Cecília, onde ele trabalhava atualmente. Hoje, retornas ao Coração do Bom Pastor.

Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e que a luz perpétua o ilumine. Descanse em paz”

