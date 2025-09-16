Padre de Brusque entrega rosa de ouro feita por devotos a São Carlo Acutis, na Itália

O diretor do Convento Sagrado Coração de Jesus, de Brusque, padre Tiago Araújo, fez a entrega da primeira rosa de ouro a São Carlo Acutis. A homenagem foi entregue ao Frei Marco, reitor do Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália, onde está o corpo do santo. O gesto ocorreu na última sexta-feira, 12.

A ação foi realizada em nome do padre Marcelo Tenório, um dos primeiros religiosos brasileiros a conhecer e divulgar a história de Carlo Acutis, e pároco da paróquia onde ocorreu o primeiro milagre de Carlo.

Um grupo de fiéis da paróquia São Luís Gonzaga, que viajou a Itália para a canonização, acompanhou o momento, que também teve a presença de padre Paulo Riffel, que foi vigário da paróquia até o ano passado.

Antes de fazer a entrega, padre Tiago falou aos fiéis sobre o significado da rosa de ouro. De acordo com ele, o símbolo é uma tradição da Igreja. “Ela sempre foi entregue para o reconhecimento pelas bênçãos, pelas graças, pelo grau de importância que a pessoa que está recebendo significa para aquele que enviou a rosa”.

Ainda de acordo com o sacerdote, a rosa de ouro mostra ainda a soberania, a grandiosidade e a preciosidade de Jesus Cristo na vida de cada pessoa. “Os espinhos da rosa recordam também a doação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento pela remissão de nossos pecados”, diz.

O padre afirma que desde o século 11, a Igreja tem o costume de entregar a rosa de ouro para santuários marianos, reis e imperadores, como um reconhecimento.

“Hoje entregamos essa rosa de ouro para nosso querido amigo São Carlo Acutis, como um gesto de reconhecimento. A rosa será entregue em nome do padre Marcelo Tenório, da comunidade paroquial São Sebastião, de Campo Grande (MS), que agora será elevada ao Santuário Nossa Senhora Aparecida e São Carlo Acutis, porque foi lá que aconteceu o primeiro milagre que deu ao Carlo a beatificação. É um gesto de carinho”.

O padre ressalta ainda que a rosa de ouro foi fabricada com a ajuda de muitos devotos de São Carlo Acutis. “Aqui tem o esforço de muita gente, muitos devotos e paroquianos que deram anéis, brincos, pulseiras, como um gesto de reconhecimento e gratidão a São Carlo Acutis pela intercessão e pelas graças que foram alcançadas”.

Antes de entregar o presente para o reitor do Santuário do Despojamento, em frente ao túmulo onde está São Carlo Acutis, padre Tiago abençoou a rosa. O momento foi acompanhado também por Flavio Bergamo, representante da família do santo.

Relíquias de São Carlo Acutis

Desde outubro de 2021 a paróquia São Luís Gonzaga tem trabalhado a espiritualidade de São Carlo Acutis (na época beato), e registrado um grande número de devotos.

Em 2022, durante as celebrações do Jubileu da Juventude, a paróquia recebeu do presidente da Associação Amigos de Carlo Acutis [do Brasil], Johnny Rodrigues, uma relíquia de primeiro grau do jovem, vinda da Itália.

“Nós temos a alegria de ser portadores desta relíquia, produzida pela própria avó do Carlo, que é um fio de cabelo dele. Além dela, temos uma outra relíquia que é muito importante para nós: uma pétala de rosa tirada do túmulo dele”, conta o padre Rodrigo Taschek, vigário da paróquia São Luís Gonzaga.

Ele compartilha que quando Carlo faleceu, em outubro de 2006, ele já tinha a fama de santidade por conta das bem-aventuranças que viveu. E as pessoas que visitavam seu túmulo na cidade de Assis levavam flores, porém quando se intensificou seu processo de santidade, muitos queriam ter algo de Carlo consigo e começaram a trazer pétalas das flores.

“Quem tinha essas pétalas de rosas tiradas do túmulo percebeu que elas não morriam, nem murcharam ou secavam. E nós temos a graça de ter uma dessas pétalas aqui conosco. Ela foi trazida de Assis em 2017 e continua vermelha e viçosa, exalando perfume até os dias de hoje. Então é mais uma prova do amor de Deus para com esse jovem que soube entregar sua vida a Ele”, ressaltou.

