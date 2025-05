Padre de Brusque participa da missa de exéquias do papa Francisco, no Vaticano

O padre Rodrigo Tascheck, vigário da Paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, foi um dos concelebrantes da missa de exéquias do papa Francisco, no Vaticano. A celebração aconteceu no dia 26 de abril.

O sacerdote, acompanhado de um grupo de 30 pessoas, estava na Itália em peregrinação para a canonização do beato Carlo Acutis, adiada em decorrência da morte de Francisco, que ocorreu em 21 de abril.

Rodrigo participou da celebração junto com o padre Carlos Luis Suárez Codoniú, superior-geral da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus (SCJ), além de outros religiosos dehonianos que moram em Roma.

“Chegamos no Vaticano às 4h da madrugada e entramos às 6h. Conseguimos um lugar privilegiado para acompanhar a santa missa de despedida do papa Francisco, que iniciou às 10h e terminou às 12h”, afirma o sacerdote.

Visita à sepultura e conversa com cardeais

No dia 27, todo o grupo brusquense visitou o túmulo do papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. “Estava lotado, mas nosso grupo conseguiu entrar e visitar o túmulo, que é muito simples: tem o nome do papa, a cruz, e está localizado na lateral da igreja”.

O sacerdote relata ainda o encontro com alguns cardeais que participarão do conclave, que inicia em 7 de maio. “Pude dizer a eles que estamos rezando para que o Espírito Santo suscite à Igreja um santo padre que busque levá-la para o céu”, conta.