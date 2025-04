Padre de Brusque que ajudou na vinda do Papa ao Brasil relembra ensinamentos de Francisco

O padre Anísio José Schwirkowski, de Brusque, foi um dos responsáveis pela vinda do Papa Francisco ao Brasil em 2013. A visita aconteceu durante a Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro. Além desse encontro, Anísio também esteve com o papa em outras quatro ocasiões.

Papa Francisco faleceu na segunda-feira, 21, em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e insuficiência cardíaca.

O corpo do Papa será levado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro, no Vaticano, na quarta-feira, 23, às 4h (horário de Brasília).

“Papa dos gestos”

As principais características que o padre lembra de Francisco são os seus gestos. Para Anísio, o Papa transmitia sua mensagem não apenas para a Igreja, mas para todo o mundo. Ele diz que cada um dos últimos três Papas tinha suas próprias marcas.

“Nós tínhamos o Papa João Paulo II, que inclusive esteve em Curitiba (PR) e que era o Papa da imagem. Ele esteve em tantos lugares e viajou pelo mundo afora. Também houve o Papa Bento XVI, que foi o Papa mais tímido, mas o Papa da palavra bendita, bem articulada e bem falada. Já o Papa Francisco, nós poderíamos dizer que foi o Papa dos gestos”, diz.

Anísio conta que, logo que o Papa saiu do hospital, levou um buquê de rosas que ganhou de uma mulher até a Basílica de Santa Maria Maior. “Ela sempre mandava esse ramalhete de flores. São gestos simples e, ao mesmo tempo, significativos.”

Ensinamentos e legado do Papa Francisco

Entre esses gestos, o padre destaca um ensinamento do Papa durante o retorno de Francisco a Roma, envolvendo diversas polêmicas da Igreja e do mundo. Ele conta que o Papa disse a seguinte frase: “Quem sou eu para julgar?”. Com esse momento, Anísio viu que ele era alguém que acolhia os outros.

“Ele inclusive disse que a Igreja tem lugar para todos. Francisco foi esse dos gestos, o Papa acolhedor. A humanidade estava com saudades de Francisco de Assis, e Deus mandou Francisco de Roma para todos nós. Que descanse em paz, que Deus o recompense por todo o bem que fez. E, assim como Deus nos surpreendeu com o Papa Francisco, esperamos também uma surpresa boa com o novo sumo pontífice, com o novo Papa.”

“Agradecendo a Deus pela sua vida em missão, pedimos para que ele também continue pastoreando, cuidando do seu povo, nos enviando um bom pastor”, finaliza.

