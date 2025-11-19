Padre de Brusque será enviado para missão na Angola em 2026

O padre Mariano Weizemann, da paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, atuará em missão na Angola no próximo ano. Com isso, ele se despede da paróquia local.

O comunicado da transferência foi divulgado pela Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) nesta terça-feira, 18.

“Agradecemos, com sincero reconhecimento, ao padre Mariano Weizemann por seu serviço dedicado e pelas tantas sementes de fé lançadas em nossa paróquia, desde sua acolhida como vigário paroquial”, escreveu a paróquia São Luís Gonzaga, no Instagram.

Foi anunciada também pela congregação dos dehonianos a chegada a Brusque do padre Robson Rocha, que será o novo vigário paroquial. Antes, o sacerdote era vigário da paróquia Imaculada Conceição, de Mangueirinha (PR).

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

