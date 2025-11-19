Padre de Brusque será enviado para missão na Angola em 2026

Sacerdote se despede da paróquia São Luís Gonzaga

Padre de Brusque será enviado para missão na Angola em 2026

Sacerdote se despede da paróquia São Luís Gonzaga

Comente

O padre Mariano Weizemann, da paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, atuará em missão na Angola no próximo ano. Com isso, ele se despede da paróquia local.

O comunicado da transferência foi divulgado pela Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) nesta terça-feira, 18.

“Agradecemos, com sincero reconhecimento, ao padre Mariano Weizemann por seu serviço dedicado e pelas tantas sementes de fé lançadas em nossa paróquia, desde sua acolhida como vigário paroquial”, escreveu a paróquia São Luís Gonzaga, no Instagram.

Foi anunciada também pela congregação dos dehonianos a chegada a Brusque do padre Robson Rocha, que será o novo vigário paroquial. Antes, o sacerdote era vigário da paróquia Imaculada Conceição, de Mangueirinha (PR).

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo