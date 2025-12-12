Padre é indiciado por importunação sexual após realizar movimentos na região íntima dentro de loja em Brusque

A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito que apurou a importunação sexual ocorrida na terça-feira, 1º de outubro, em um estabelecimento comercial do bairro Santa Rita, em Brusque.

O caso resultou no indiciamento de um homem que se apresentou como padre e educador social religioso. A investigação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia. O nome dele e da identidade não foram divulgados.

Segundo o atendente de 19 anos, que presenciou a ação, o homem observou o comércio do lado de fora antes de entrar. Já no interior da loja, iniciou movimentos considerados libidinosos, apertando a região íntima por cima das calças e encarando o funcionário.

O comportamento, de acordo com a vítima, durou cerca de dez minutos. “Ele ficou me olhando e apertando a região íntima”, relatou o jovem.

As equipes analisaram as imagens das câmeras de segurança e identificaram o veículo usado pelo suspeito, registrado em nome de uma entidade religiosa. Com isso, o homem foi localizado e intimado para prestar depoimento.

No interrogatório, o investigado negou ter agido com intenção sexual. Ele declarou que estava no local para comprar um presente e produtos pessoais. Também afirmou que os movimentos na região íntima ocorreram devido a um incômodo dermatológico.

Disse ainda ter se sentido observado pelo atendente, sugerindo que o funcionário teria desconfiado de um possível furto. “Não tive intenção de constranger ninguém”, afirmou durante o depoimento.

Após avaliar as imagens, os relatos e os documentos reunidos, a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento do suspeito pelo crime de importunação sexual, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

O inquérito, que tramita sob segredo de justiça, foi encaminhado ao Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí e ao Ministério Público, que avaliarão a continuidade da persecução penal e as demais medidas cabíveis.

