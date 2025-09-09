Sob a luz do Espírito Santo, teve início na noite de segunda-feira, 8, a 2ª campanha de oração Semana das Talhas, com missa realizada na Comunidade São Sebastião, no bairro Cedrinho, em Brusque.

A abertura foi marcada por um evento litúrgico solene, presidida pelo Padre Eduardo Senna, que atualmente serve à Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Canavieiras, Florianópolis.

O sacerdote veio especialmente à cidade para conduzir a celebração, trazendo consigo não apenas sua presença, mas também o carisma que o tornou amplamente reconhecido em Brusque, especialmente por sua atuação anterior no Santuário de Azambuja.

Missa comovente

Desde os primeiros acordes dos cânticos litúrgicos, pois, a igreja se transformou em um espaço de profunda devoção.

Cada banco ocupado e os corredores preenchidos então revelavam a intensidade da fé que ali se manifestava.

À medida que os hinos ecoavam pelos vitrais, os fiéis, com olhos cerrados e lágrimas discretas, mergulhavam em momentos de oração e reflexão.

Missa pelas crianças

O tema da primeira noite, “Enchei as Talhas das Crianças”, conduziu as preces em direção aos pequenos, rogando para que cresçam firmes na fé, no amor e na esperança.

Entre cânticos e silêncios contemplativos, a palavra proferida pelo sacerdote convidou a comunidade a uma experiência espiritual coletiva, intensa e envolvente.

O Santíssimo Sacramento

Um dos momentos mais comoventes da celebração foi, sem dúvida, a passagem do Santíssimo Sacramento pelo meio da assembleia.

Conduzido por padre Eduardo, o Jesus Eucarístico percorreu os corredores da igreja, seguido por olhares reverentes e gestos de profunda devoção.

Nesse instante, o templo se tornou um cenário de fé palpável, em que cada gesto parecia tocar o invisível.

Ao final, a Bênção do Santíssimo encerrou a noite com um sentimento de plenitude e esperança, reforçando os laços entre a comunidade e a espiritualidade.

As marcas deixadas foram de emoção sincera e renovação interior.

A Semana das Talhas segue até sábado, 13, com uma programação que abordará temas voltados à comunidade, à família, aos jovens e ao trabalho — sempre com o propósito de reacender a fé e fortalecer os vínculos espirituais.

As fotografias da missa

Por fim, a galeria de fotos, exposta mais adiante após os anúncios, revela com sensibilidade e cuidado os momentos mais tocantes vividos durante a celebração.

Entre eles, destacam-se as expressões de fé que transbordaram dos rostos emocionados, os gestos de oração que se multiplicaram em silêncio reverente e, sobretudo, o ambiente acolhedor que envolveu a comunidade desde os primeiros instantes.

Galeria após o apoio comercial

A missa em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

