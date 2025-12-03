Na noite desta primeira terça-feira de dezembro, o Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, voltou a reunir uma multidão de fiéis para a missa de cura e libertação, novamente celebrada pelo padre Eduardo Senna em sua passagem pela cidade.

Mesmo antes do início da celebração, às 19h30, o movimento já era intenso nos arredores do templo, sinalizando a dimensão espiritual que marcaria o momento solene.

Padre Eduardo Senna

Com efeito, a liturgia ganhou uma conotação especial diante da presença do padre Eduardo, atualmente responsável pela Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Canavieiras, Florianópolis.

Reconhecido pelo carisma que marcou sua trajetória em Brusque, o sacerdote presidiu a celebração com dedicação e atenção, renovando sua presença junto ao Santuário de Azambuja.

Padre Eduardo, consagração e fé

Dentro da igreja, o ambiente se transformou em espaço de profunda devoção. Mãos erguidas, olhos cerrados e cânticos que reverberavam pelas paredes centenárias compuseram uma atmosfera de recolhimento coletivo.

Sobretudo, o ponto alto da missa — a consagração — reuniu todos em comunhão, evidenciando a intensidade da fé vivida pelos participantes e reafirmando o caráter sagrado da celebração.

Fé que reúne

Por fim, ao término da celebração, barracas montadas no pátio ofereceram lanches e momentos de confraternização, permitindo que os fiéis compartilhassem experiências e fortalecessem os laços de fé e convivência.

Nesse contexto, desde junho de 2023, quando a missa de cura e libertação passou a integrar o calendário mensal do Santuário de Azambuja, o número de devotos tem crescido de forma consistente.

Esta edição de novembro, então presidida pelo padre Eduardo, destacou-se pela emoção vivida pelos presentes e pela reafirmação do vínculo espiritual que o sacerdote mantém com Brusque.

