Padre Flávio Morelli é sepultado após cortejo por ruas de Brusque

Familiares, amigos e fiéis se despediram nesta sexta-feira, 8, do padre Flávio Morelli, que faleceu no dia anterior em Jaraguá do Sul. Uma missa de corpo presente foi realizada na Igreja Matriz São Luís Gonzaga, no Centro de Brusque, antes de ele ser levado em cortejo fúnebre até o Cemitério São José, no bairro Dom Joaquim, onde foi sepultado.

A missa foi presidida pelo arcebispo emérito Dom Murilo Krieger e contou com a presença de vários padres, que auxiliaram na condução da celebração.

Dom Murilo destacou a dedicação de padre Flávio à igreja. “Eu penso que a gente pode traduzir a vida do padre Flávio em três amores: Jesus Cristo, Maria e a igreja. Ele era incansável, eu não sei como é que aquelas pernas corriam tanto, como aquelas mãos abençoavam tanto, como aquele coração ia ao encontro tantas e tantas vezes de quem dele precisava. Foi uma graça tê-lo conosco, uma graça para a congregação, uma graça para a paróquia de Brusque, onde ele tanto trabalhou, uma graça para toda a igreja, porque foi um sacerdote que lutou até o fim para ser fiel ao Senhor. Que Deus lhe dê a recompensa que ele reservou aos que o serviram”.

Superior provincial, o padre Sildo Cesar da Costa, que também participou da celebração, ressaltou o carisma marcante do padre Flávio.

“Ele sempre gostava de estar perto do povo, das pessoas, sempre com um sorriso. Sua palavra foi muito ungida também, mas a sua presença era uma coisa muito marcante. Ele deixa um legado muito bonito da sua fé não só aqui em Brusque, mas em tantas e tantas paróquias aonde ele foi. Acho que nós temos que hoje ser muito gratos a Deus pela vida desse grande sacerdote e que nós possamos sempre continuar lembrando do padre Flávio com aquele sorriso e aquele acolhimento que ele sempre teve”.

Cortejo

Após a celebração, o corpo de padre Flávio foi transportado até o Cemitério São José em cortejo, com um caminhão do Corpo de Bombeiros e vários veículos fiéis, familiares e amigos, que saíram do Centro e foram até o Dom Joaquim.

Ele foi enterrado em um túmulo com seus familiares. A despedida foi debaixo de uma garoa, enquanto os presentes cantaram músicas da igreja, rezaram e o aplaudiram.

“Esse espírito de fé, de espiritualidade que nós vivemos sempre na Igreja, também marcou o velório do padre Flávio, com as celebrações, a oração do terço, e ao mesmo tempo esse sentimento de gratidão, de alegria pela vida dele. Foi um pedido dele de ser sepultado junto dos seus familiares, ainda que no Parque da Saudade tenha um espaço para o sepultamento dos padres. Nós respeitamos também esta vontade. A família dele foi sempre muito presente na vida da igreja, tanto lá na paróquia de Dom Joaquim, como aqui na nossa”, destacou o pároco Diomar Romaniv.

Padre Flávio começou a atuar em Brusque em 1967, onde ficou por cinco anos. Por dois anos e meio trabalhou como auxiliar e mais dois anos e meio como pároco da igreja matriz.

O retorno para a Paróquia São Luís Gonzaga ocorreu em 2011. Em 29 de junho, ele completou 64 anos de Ordenação Sacerdotal. Padre Flávio Brusque em julho de 2021 para cuidar da saúde em Jaraguá do Sul, onde viveu até sua morte, aos 94 anos.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: