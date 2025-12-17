O Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, viveu na noite de terça-feira, 16, um momento de grande relevância para sua história, marcado pela transição de comando, quando o padre José Gabriel Oliveira Guarnieri assumiu oficialmente a condução pastoral.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Durante celebração solene iniciada às 19h30, o novo pároco passou a exercer também a função de reitor do Santuário, sucedendo o padre José Henrique Gazaniga, que esteve à frente da instituição desde fevereiro de 2020.

A missa de posse foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck, consolidando formalmente a mudança.

Padre assume compromisso

O ato então reuniu um grande número de fiéis da comunidade, além de contar com a presença de diversos sacerdotes vindos de outras paróquias e cidades da região.

Em sua primeira manifestação como responsável pelo Santuário, padre José Gabriel destacou o compromisso de servir com dedicação e lealdade, reafirmando sua disposição em conduzir o rebanho que lhe foi confiado.

padre
Padre José Gabriel então lê o compromisso pastoral durante a celebração/Foto: Ciro Groh/O Município

Trajetória do padre

Natural de Brusque, padre José Gabriel tem 27 anos e foi ordenado sacerdote em novembro de 2024, em sua cidade natal, na Paróquia São Judas Tadeu, localizada no bairro Águas Claras.

Sua trajetória está profundamente vinculada à vida comunitária local, onde participou ativamente de pastorais de coroinhas, grupos de jovens e da catequese.

Até então, exercia a função de vigário na Paróquia São João Evangelista, em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

Nesse contexto, sua chegada ao Santuário de Azambuja representa não apenas a renovação do comando pastoral, mas também o retorno de um sacerdote formado espiritualmente na própria comunidade à qual agora se dedica em nova missão.

padre
Padre José Gabriel então ao lado do arcebispo dom Wilson Tadeu Jönck/Foto: Ciro Groh/O Município

Padre anterior

O padre José Henrique Gazaniga, por sua vez, encerra um ciclo marcado pela dedicação constante e pela proximidade com os fiéis.

Natural de Camboriú, ele deixa Brusque para então assumir a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Real, em Balneário Camboriú.

Com a posse de José Gabriel, o Santuário de Azambuja inicia uma nova etapa de sua caminhada, mantendo o compromisso com a evangelização, a vida comunitária e o papel social que historicamente exerce em Brusque.

padre
Clero então reunido no altar encerra a missa solene/Foto: Ciro Groh/O Município

As fotos da celebração

Para quem deseja acompanhar os principais momentos da celebração, uma seleção fotográfica está disponível após os anúncios ao fim desta edição.

O material, por sua vez, permite observar em detalhes a solenidade que marcou o início de um novo capítulo do Santuário e da vida sacerdotal de José Gabriel.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

tempo

Brusque

Padre

Padre

Padre

Padre

Leia também:
1. Padre José Henrique então se despede de Brusque em missa carregada de emoção
2. GALERIA – Conheça a casa em Brusque onde o Natal então preenche cada cômodo

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

padre

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

Mais do autor