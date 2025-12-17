O Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, viveu na noite de terça-feira, 16, um momento de grande relevância para sua história, marcado pela transição de comando, quando o padre José Gabriel Oliveira Guarnieri assumiu oficialmente a condução pastoral.

Durante celebração solene iniciada às 19h30, o novo pároco passou a exercer também a função de reitor do Santuário, sucedendo o padre José Henrique Gazaniga, que esteve à frente da instituição desde fevereiro de 2020.

A missa de posse foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck, consolidando formalmente a mudança.

Padre assume compromisso

O ato então reuniu um grande número de fiéis da comunidade, além de contar com a presença de diversos sacerdotes vindos de outras paróquias e cidades da região.

Em sua primeira manifestação como responsável pelo Santuário, padre José Gabriel destacou o compromisso de servir com dedicação e lealdade, reafirmando sua disposição em conduzir o rebanho que lhe foi confiado.

Trajetória do padre

Natural de Brusque, padre José Gabriel tem 27 anos e foi ordenado sacerdote em novembro de 2024, em sua cidade natal, na Paróquia São Judas Tadeu, localizada no bairro Águas Claras.

Sua trajetória está profundamente vinculada à vida comunitária local, onde participou ativamente de pastorais de coroinhas, grupos de jovens e da catequese.

Até então, exercia a função de vigário na Paróquia São João Evangelista, em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

Nesse contexto, sua chegada ao Santuário de Azambuja representa não apenas a renovação do comando pastoral, mas também o retorno de um sacerdote formado espiritualmente na própria comunidade à qual agora se dedica em nova missão.

Padre anterior

O padre José Henrique Gazaniga, por sua vez, encerra um ciclo marcado pela dedicação constante e pela proximidade com os fiéis.

Natural de Camboriú, ele deixa Brusque para então assumir a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Real, em Balneário Camboriú.

Com a posse de José Gabriel, o Santuário de Azambuja inicia uma nova etapa de sua caminhada, mantendo o compromisso com a evangelização, a vida comunitária e o papel social que historicamente exerce em Brusque.

As fotos da celebração

Para quem deseja acompanhar os principais momentos da celebração, uma seleção fotográfica está disponível após os anúncios ao fim desta edição.

O material, por sua vez, permite observar em detalhes a solenidade que marcou o início de um novo capítulo do Santuário e da vida sacerdotal de José Gabriel.

