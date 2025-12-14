O Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, viveu na noite de sábado, 13, uma celebração marcada por emoção e pelo encerramento de um ciclo pastoral.

A missa solene foi conduzida pelo padre José Henrique Gazaniga, que desde fevereiro de 2020 atuava como pároco e reitor, e presidiu ali sua liturgia de despedida à frente da comunidade brusquense.

História que antecede Brusque

Natural de Camboriú, nascido em 14 de abril de 1970, padre José Henrique trilhou um caminho vocacional marcado por profunda dedicação.

Foi ordenado presbítero em 7 de março de 1998, na Paróquia do Divino Espírito Santo, em sua cidade natal, pelo então arcebispo de Florianópolis, Dom Eusébio Oscar Scheid.

Na ocasião, escolheu como lema a passagem de Êxodo 3,5: “Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar sagrado”.

Com efeito, essa frase acompanhou sua atuação ao longo dos anos e se fez presente na celebração de despedida.

Nova etapa pós-Brusque

Nesse contexto, a missa representou não apenas o encerramento de um ciclo pastoral em Brusque, mas também a abertura de uma nova etapa.

O sacerdote foi transferido para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Real, em Balneário Camboriú, onde dará continuidade à sua missão sacerdotal.

Durante a celebração, então marcada por cânticos, orações e gestos simbólicos, muitos fiéis se emocionaram.

Diversos olhos ficaram marejados ao acompanhar cada momento do sacerdote que, ao longo de quase seis anos, esteve presente nos episódios mais significativos da vida comunitária.

Emoção no Santuário

Por fim, a noite tornou-se um retrato da gratidão de uma comunidade inteira, que o aplaudiu demoradamente após a bênção final.

Assim, a celebração uniu memória, reconhecimento e fé. A despedida, embora definitiva em termos de função pastoral, revelou-se mais como um elo que permanece do que como uma partida.

As belas fotos

Brusque no Santuário de Azambuja

