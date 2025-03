Padre Kelmon vem a Brusque divulgar movimento “cristocêntrico” que contrapõe Foro de São Paulo

O ex-presidenciável Padre Kelmon (PL) visitou Brusque para divulgar o movimento Foro do Brasil. Ele esteve acompanhado do ex-procurador-geral Danilo Visconti (sem partido), que é presidente municipal do Foro. Nas palavras de Kelmon, trata-se de um movimento “cristocêntrico”, que busca resgatar valores cristãos. O Foro do Brasil visa contrapor o Foro de São Paulo, ligado à esquerda.

“Estamos criando um método de articulação política baseado no ‘cristocentrismo’. Estamos resgatando o que é nosso, o que deixamos um pouco de lado. Queremos chamar de volta às origens, dizer que somos cristãos e precisamos viver uma vida cristocêntrica na política”.

Kelmon anunciou que concorrerá ao cargo de deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026. Ele fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, disse que Santa Catarina é referência para o crescimento do movimento Foro do Brasil, que está no Peru, Equador e 16 estados.

Além de presidir o Foro em Brusque, Danilo é vice-presidente estadual e coordenador regional do movimento. Candidato a prefeito nas eleições de 2024, ele diz que agora se dedica integralmente ao grupo. “Teremos mais de 50 pessoas atuando no movimento no município”. Além disso, comenta que unidades serão abertas em Guabiruba, Blumenau, Taió e Rio do Sul.

