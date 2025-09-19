Segunda-feira 22:30h, mais conhecido como dézimeia, chove no berço da fiação catarinense capital nacional da pronta entrega! Na tv Odete Roittman quer matar seu principal executivo, que está casando com a ex-mulher do Tonho da Lua, em um barco!

De repente aparece um clarão, pensei que era do tiro na novela, mas olho pela greta do blackout do meu quarto e vejo um fiat branco parando um pouco depois da minha meia água, bem onde fica uma encruzilhada de três ruas. Do carro sai um marmanjão de camisa branca com uma caixa de papelão nas mãos.

Já pensei comigo: “lá vem mais um vadio sem vergonha largar gato aqui perto da minha casa”. Fui até a sacada e chamei a atenção do rapaz com toda a educação recebida nas melhores escolas onde estudei padrão FIFA: “O que tu tás fazendo aí seu fdp do carvalho????”.

O marmanjão meio que se assustou, balbuciou algo incompreensível, largou a caixa de papelão e deu no pé (sempre quis falar isso!). Fui obrigado a tirar o pijama com o brasão bordado da minha família, colocar um short de futebol do segunda-ferinos que eu jogava no Bandeirante antes da pandemia, pegar um guarda-chuva e ir até lá ver o que era. Suspense em casa: será que vem mais gatos por aí? Fui até lá e quando cheguei perto vi o que era: era macumba.

Dentro da caixa havia uma galinha morta, frutas, um papel vermelho e mais outras bagulhadas que não consegui identificar. Depois fiquei sabendo que fizeram a mesma coisa numa pracinha mais à frente. Olha, cada um com as suas crenças não é mesmo, respeito todas, mas o problema é que agora vai ficar essa galinha ali apodrecendo até aparecer algum bicho para comer, porque eu não mexo nisso, mas nem que a vaca tussa!

Se bem que estou achando que vai demorar, pois até os bichos tem receio porque nem as frutas os passarinhos comeram. Mas na segunda-feira vou até a secretaria de trânsito e mobilidade pedir para colocar uma placa na encruzilhada: “Proibido Macumba”, com uma galinha, uma vela e o sinal de proibido, vamos ver se resolve daqui pra frente!

A Barragem

A novela Vale Tudo é legal, né? Odete Roittman & sua galera entregam boas papagaiadas todos os dias na plim-plim! Mas nada se compara com a maior novela que já fizeram aqui na nossa região. Sim, ela mesma, a novela da Barragem de Botuverá! Deve ir pro Guinness como a novela mais demorada da história do estado de Santa Catarina.

Essa semana o pessoal responsável pelo enredo soltou mais um capítulo dessa obra-prima da lenga-lenga pública governamental catarinense, que foi o lançamento de mais um edital (deve ser o milésimo quatrocentésimo nonagésimo dôzimo!) para a licitação da obra.

O prazo para entrega das propostas vai do dia 17 de setembro até o dia 15 de dezembro de 2025, quando parece que enfim será definida a empresa responsável pela construção da barragem. Olha, eu só acredito nessa papagaiada toda a hora que colocarem o primeiro rabicho de luz por lá, a hora que colocarem o primeiro contêiner pra abrigar a turma, a hora que estourarem a primeira dinamite, a hora que os trabalhadores fizerem a primeira costela fogo de chão com kaiser no local, enquanto isso, acho que é tudo conversa para boi dormir. Mas continuamos na torcida, desde sempre, porque é uma obra extremamente necessária para a região!

Pô Lauritx, mas tu és chato com isso, né ô! Sou mesmo, e todo brusquense deveria ser! Existe um levantamento da prefeitura de quanto foi gasto nos últimos anos só com os estragos das enchentes na cidade, e não é pouco não, daria pra dar entrada na barragem, ainda sobrava para pagar umas prestaçõeszinhas e fazer uma festa pros trabalhadores da obra toda semana. A prefeitura ainda está arrumando estragos da última enchente que foi no ano passado!

Moramos num lugar muito bom de se viver, um lugar de pleno emprego, de gente trabalhadora, de vida segura, de boa educação e saúde, próximo das melhores praias do Brasil, perto de aeroportos, perto da capital do estado, perto da Serra, longe da confusão, falta muitíssimo pouco para nos tornarmos uma cidade ainda melhor. Então, vamos aguardar pra ver se agora acontece… sentados, é claro! Sempre sentados, porque cansa!

Sim, estão morrreeeeeennnnnndo…

O ator Wagner Moura disse em entrevista essa semana que “os americanos estão com inveja do Brasil”. Sim, o dia que um americano lembrar que o Brasil existe, quanto mais ter inveja daqui, certamente vai estar muito perto da chegada do meteoro. E olha que já está demorando para ele chegar!

PEC da Blindagem

Os nossos políticos, queridos como eles só, aproveitaram o bafafá todo em torno da condenação do Bolsonaro e aprovaram a PEC da Blindagem, com incríveis 344 votos a favor! Essa PEC nada mais é do que uma proteção aos deputados, senadores e pasmem (aos presidentes dos partidos políticos!) para que eles só possam ser processados pelo STF caso seja aprovado pelo Congresso Nacional, em votação secreta. Isso mesmo, voltamos para aquele tempo do voto secreto! Isso aí é como se a sua mãe quisesse te dar uma chinelada de havaianas, mas antes ela teria que pedir uma autorização para os seus amigos e eles teriam que fazer uma votação entre eles para dizer se ela pode fazer isso ou não, tudo no papelzinho, escondido, pra ninguém saber como cada um votou! Olha, nós estamos caminhando cada vez mais para o fundo do fundo do fundo do poço. E o pior, achando tudo normal…

Vai conhecer a praia, filha!

Uma turista morreu essa semana, ao fazer um passeio para conhecer a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O táxi onde ela estava foi baleado. Sinceramente, eu não entendo uma pessoa que vai pro Rio de Janeiro, um dos lugares mais lindos do mundo, e quer conhecer a favela da Rocinha. É igual vir pra Brusque e querer conhecer o túnel da Primeiro de Maio! Não entra na minha cabeça um negócio desses!

Doutor Caneta

Os médicos de Brusque estão chamando a atenção para o aumento do consumo do Ozempic, aquela caneta que o pessoal injeta para emagrecer, que originalmente foi desenvolvido para diabetes, mas a turma usa para perder peso. Apesar da caneta ser cara, o medicamento chega a faltar nas farmácias, de tão grande que é a procura. É meu amigo, ninguém mais quer fechar a boca, ir na academia, correr na Beira-Rio, ir de bicicleta até na Guabiruba e voltar, o negócio agora é bem mais fácil, principalmente pros “ricão”. Nunca foi tão certo aquele ditado: a caneta é mais leve que a enxada. Bem mais leve…

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” de hoje vai pro meu cunhado Daniel Raimundo da Silva, Robson Rodrigues (Roby), Mario Cesar Fischer (Espiral Molas), Deni Eccer, Naldo Imhof, Euclides Benvenutti (Kid), André Walendowsky, Pedro Saragoça, Calinho Santos, Eduardo Hildebrand, Ruberley Pommerening, Evandro Milani, Vantuir Dionísio, Marcos Fonseca Jr, Oscar Campi, Charles e Cláudio Bork, Sandro Baran, Jeff Coelho, Graciliano Tavares, Alexandre Canedo, Tiago Mafra, Rhayner Bittencourt, Celso Mannrich, Dani Mannrich, Paulinho Muller, Fabiano Appel, Leandro Bolognini, Tiago Roza, Messias Gelati, Evandro dos Santos (Xexéu), Vagner Jacintho (Topete), Joelsio Crus, Radamés Boni (Rada), Cuca Backes, Jonas de Souza e Silva, Fran Krieger, Aninha dos Santos Fialho e para minha prima Carla Molleri. Bom final de semana e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“O irônico de envelhecer é que a sua vista vai ficar pior, mas você consegue enxergar melhor as pessoas”

Dunga, o técnico, não o anão