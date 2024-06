Pai atira no filho de 15 anos durante discussão em Jaraguá do Sul

Um homem de 38 anos atirou no próprio filho de 15 anos durante uma discussão familiar em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. O caso aconteceu na tarde de domingo, 2. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h45. O adolescente foi atingido no braço esquerdo por disparo de arma de fogo.

O pai teria usado uma arma de pressão modificada. Ainda conforme a polícia, o homem estaria agredindo os familiares frequentemente. Outro filho do homem, de 10 anos, foi atingido por uma esfera de metal na região da costela. A mãe dos meninos relatou que o marido sempre a ameaça.

Neste domingo, o homem teria chegado em casa agredindo os filhos e ameaçando a mulher de morte caso ele fosse preso. Os policiais realizaram buscas pelo suspeito em uma região de mata, mas ele não foi encontrado.

Leia também:

1. Buraco na rodovia Ivo Silveira causa queda de dois motociclistas em Brusque

2. Hospital Azambuja justifica demora no atendimento após vídeo mostrar críticas de acompanhante de paciente

3. VÍDEO – Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa

4. Homem é conduzido pela PM após denúncia de estupro contra menina de 12 anos em Porto Belo

5. Protestos contra ParCão em Brusque envolvem local de construção e origem do recurso, mas prefeitura promete não recuar

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: