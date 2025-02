“Pai de família espetacular”: amigos se despedem de ex-diretor geral da Prefeitura de Brusque que morreu aos 59 anos

Amigos se despediram nas redes sociais de Murilo Sérgio Popper, o ex-diretor geral da Comunicação de Brusque que faleceu aos 59 anos neste domingo, 23, de câncer. Murilo permaneceu na prefeitura de 2016 a 2019, na gestão dos prefeitos Bóca Cunha e Jonas Paegle.

Além disso, também foi assessor do vereador Jean Pirola. O político conta que Murilo lutava contra um câncer no pulmão. Ele já havia feito uma cirurgia no esôfago para tratar a doença, mas ela acabou atingindo o pulmão. Pirola se refere a Murilo como “um cara sensacional”.

“Deixou esposa, uma filha, e todos nós amigos dele. Desde 2012 ele sempre esteve comigo nas principais decisões de campanha. Infelizmente por conta da doença ele não conseguia mais participar. É uma perda muito grande para nós. Era meu assessor, meu amigo, meu irmão e meu confidente. A sociedade perde muito com o conhecimento dele”, finaliza.

“Pai de família espetacular”

Em um post nas redes sociais, um amigo lamentou a morte de Murilo: “Ele era um ser humano maravilhoso, amigo de seus amigos, sempre solícito, profissional e um pai de família espetacular. À querida família, nossos sentimentos e o desejo de que Deus os conforte. Vá em paz, meu grande amigo”.

A Prefeitura de Brusque também se manifestou sobre o falecimento de Murilo através de uma nota.

“Murilo era um respeitado professor de marketing e sua trajetória e dedicação deixaram marcas na comunidade. Neste momento de dor, estendemos nossas solidariedades à família, aos amigos e a todos que conheceram e trabalharam com Murilo. Seu legado de comprometimento com o serviço público e a educação permanecerá vivo e lembrado”.

Sepultamento

Além disso, também foi assessor do vereador Jean Pirola. Ele está sendo velado na capela do Centro de Guabiruba e será sepultado no cemitério do Aymoré, às 17h desta segunda-feira, 24.

